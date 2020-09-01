Звезда сериала "Давай найдем друг друга" Александра Никифорова оказалась в больнице после съемок

Сюжет картины строится вокруг девушки по имени Анна Горская. Красавица становится частью богатого и известного клана Вершининых. Новая семья героини хранит много опасных секретов.
Роль Анны Горской исполнила популярная актриса Александра Никифорова. По словам артистки, съемки сериала "Давай найдем друг друга" проходили в Крыму в середине сентября. Первое время погода радовала творческий коллектив теленовеллы теплыми солнечными днями. Никифорова даже умудрялась купаться между дублями.
Часть летних сцен пришлось снимать в декабре. Артисты работали в кадре в легких нарядах, когда на улице было довольно прохладно. "Пришлось мне даже в больнице полежать, куда я попала с переохлаждением", – вспомнила Александра Никифорова.
Нелегко на съемках сериала "Давай найдем друг друга" пришлось актеру Артему Ткаченко. Одну из сцен с участием артиста снимали после заката на высокой скале. В тот вечер дул промозглый ветер. Ткаченко дрожал от холода. Ко всему прочему у Артема болела рука – он сильно распорол кисть о камень, неудачно упав. "Этот дискомфорт пошел всем нам на пользу, добавив краски и драматизма", – рассказал артист.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь