Затравленная избранница Нагиева сделала эмоциональное заявление

Мария Горбань и ее близкие переболели COVID-19. Об этом артистка поведала в соцсетях. Также она обнародовала сертификат из клиники. Документ подтверждает, что в организме знаменитости есть антитела, свидетельствующие о перенесенном недуге.
Подписчики усомнились в заявлении Горбань. Внимательные поклонники предположили, что пост проплачен – дескать, знаменитость сделала рекламу медицинского учреждения.
К такому выводу интернет-обыватели пришли, изучив микроблог звезды сериала "Кухня". Судя по публикациям, последний месяц артистка вела активный образ жизни: встречалась с подругами, ходила по магазинам.
Затравленная Мария Горбань не стала отмалчиваться. Артистка эмоционально ответила пользователям Сети. Звезда сериала "Кухня" усомнилась в том, что ее подписчики находятся в здравом уме.
Артистка подчеркнула, что пост о коронавирусе не является рекламным. Как оказалось, дочь знаменитости перенесла уханьскую заразу практически бессимптомно. "А уж я, мой муж и моя семья переболели, дай Боже!" – заметила Мария.
Напомним, что Мария Горбань получила широкую известность благодаря роли в сериале "Кухня". Артистка играла избранницу Дмитрия Нагиева.
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