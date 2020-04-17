Звезда сериала "Бывшие" Софья Урицкая о панике из-за самоизоляции: Каждый из нас сильнее, чем сам о себе думает

22 апреля на ТНТ состоится премьера сериала "Бывшие". Впервые на телевидении будут показаны два сезона. "Дни.ру" удалось пообщаться с артисткой Софьей Урицкой, которая сыграла в теленовелле.

"Дни.ру": Как проводите карантин?

СУ: Теперь, когда все уже перемыто, разобрано и "расхламлено", пользуюсь карантином как приятной и, главное, достаточно продолжительной паузой для того, чтобы выспаться, перечитать все купленное и в отсутствие времени покрывшееся пылью, належаться в ванной. Сегодня достала коробки со старыми семейными фотографиями и со слезами умиления пересмотрела. Еще котика крестиком вышиваю, рисую пастелью.

"Дни.ру": Пару советов читателям, как не поддаться тревоге и провести время с пользой?

СУ: Я вообще-то сама тревожный элемент, что уж там, но себе говорю так: в данном случае (как и в большинстве других, кстати) тревога попросту неконструктивна. Все меры во спасение приняты, остается только сохранять благоразумие и ждать. Хорошо еще пить мятный и лавандовый чай.

"Дни.ру": Как в борьбе с тревогами может помочь сериал "Бывшие"?

СУ: Всегда истории о победе над сложностями, над проблемами дают надежду и вдохновение. Каждый из нас сильнее, чем сам о себе думает. Никто не знает, как будет дальше, но фантазии часто вместо радостного сценария рисуют драму с элементами ужасов. Почти все мы так устроены. Сериал "Бывшие" – о сильных людях. У каждого из них своя драма, часто опускаются руки. От драмы никуда не деться, но ужасов точно можно избежать, превратив все сложности в опыт, который в наших силах не повторять.

Напомним, что сериал "Бывшие" повествует о девушке Яне Мироновой из очень богатой семьи. Зависимая от запрещенных веществ барышня попадает в центр реабилитации. В клинике она знакомится с психологом Ильей. Специалист когда-то страдал от алкоголизма, однако смог взять себя в руки. Теперь он помогает другим вернуться к нормальной жизни. Между Яной и Ильей возникает конфликт. Эта встреча навсегда изменит жизнь героев.

Сериал "Бывшие" стартует на ТНТ 20 апреля в 22:00 мск. Ранее картину можно было смотреть онлайн по платной подписке на видеосервисе START.