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Сериалы

"Ощущение полной катастрофы не покидало!": создатели сериала о войне "Дед Морозов" столкнулись с проблемами

Фото: пресс-служба
Скоро на экраны выйдет четырехсерийный фильм о войне "Дед Морозов". Съемки ленты закончились 11 марта. Из-за карантина постпродакшен сериала сопряжен с большими трудностями.
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По словам исполнительного продюсера картины Олега Бланка, работа на площадке завершилась как раз перед началом режима самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции. Лента "Дед Морозов" находится на монтаже. "Впервые в истории кинематографа монтаж фильма делается онлайн", – отметил продюсер.

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Киношники также занимаются озвучиванием ленты, однако реалии таковы, что все артисты, работающие над картиной, сидят по своим квартирам в разных частях света. Непросто приходится специалистам по записи шумовых эффектов. Обычно они работают коллективно, а сейчас воссоздают звуки по-отдельности. Шумовики общаются через видеосвязь.

Стоит отметить, что съемки сериала "Дед Морозов" тоже не обошлись без эксцессов. Погода постоянно путала карты киношникам. Выпавший снег, например, едва не сорвал дорогостоящую смену.

Фото: пресс-служба

По словам режиссера картины Юрия Поповича, согласно прогнозу, в тот злополучный день осадков не предвиделось, поэтому сцена писалась как весенняя. "Мы снимаем без снега, и вдруг навалило сугробы! Красивые, графичные, но ощущение полной катастрофы не покидало!" – цитирует его Teleprogramma.pro.

На площадку вызвали пару пожарных машин. Снег чистили не только борцы с огнем, но и члены съемочной группы. С вениками и метлами они создавали "весенний" антураж. В итоге через несколько часов выглянуло солнце, и сугробы исчезли сами.

Сериал "Дед Морозов" повествует о реальном человеке – Николае Александровиче Морозове. Почетный член Академии наук СССР ушел на фронт 87-летним стариком. 

Автор: 17 апреля 2020, 13:13

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