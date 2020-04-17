"Ощущение полной катастрофы не покидало!": создатели сериала о войне "Дед Морозов" столкнулись с проблемами

По словам исполнительного продюсера картины Олега Бланка, работа на площадке завершилась как раз перед началом режима самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции. Лента "Дед Морозов" находится на монтаже. "Впервые в истории кинематографа монтаж фильма делается онлайн", – отметил продюсер.
Киношники также занимаются озвучиванием ленты, однако реалии таковы, что все артисты, работающие над картиной, сидят по своим квартирам в разных частях света. Непросто приходится специалистам по записи шумовых эффектов. Обычно они работают коллективно, а сейчас воссоздают звуки по-отдельности. Шумовики общаются через видеосвязь.
Стоит отметить, что съемки сериала "Дед Морозов" тоже не обошлись без эксцессов. Погода постоянно путала карты киношникам. Выпавший снег, например, едва не сорвал дорогостоящую смену.
По словам режиссера картины Юрия Поповича, согласно прогнозу, в тот злополучный день осадков не предвиделось, поэтому сцена писалась как весенняя. "Мы снимаем без снега, и вдруг навалило сугробы! Красивые, графичные, но ощущение полной катастрофы не покидало!" – цитирует его Teleprogramma.pro.
На площадку вызвали пару пожарных машин. Снег чистили не только борцы с огнем, но и члены съемочной группы. С вениками и метлами они создавали "весенний" антураж. В итоге через несколько часов выглянуло солнце, и сугробы исчезли сами.
Сериал "Дед Морозов" повествует о реальном человеке – Николае Александровиче Морозове. Почетный член Академии наук СССР ушел на фронт 87-летним стариком.
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