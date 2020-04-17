Прорыдавшая 11 дублей Волкова: Завел молодую любовницу

Сегодня, 17 апреля, на телеканале Dомашний состоится премьера теленовеллы "Любовь лечит". Сериал выходит в рамках линейки "Фабрика мелодрам". Главную роль в картине исполнила звезда "Ворониных" Екатерина Волкова.

По словам актрисы, работа в сериале "Любовь лечит" стала для нее особенной. Героиня теленовеллы, бизнес-леди Светлана, во многом похожа на саму Екатерину.

"Но история ее жизни гораздо сложнее... Она много работает и уверена, что за спиной крепкий тыл, любимый мужчина. Но муж оказался человеком слабым, завистливым. Не добившись успеха в бизнесе, он нашел способ поднять самооценку – завел молодую любовницу", – написала знаменитость в личном "Инстаграм".

Екатерина Волкова призналась, что, работая над проектом "Любовь лечит", она испытывала массу эмоций. "Я плакала не только в кадре, но и чтобы помочь партнерам, когда снимались их крупные планы, так эмоции получаются по-настоящему живыми. В итоге прорыдала одиннадцать дублей – на несколько картин вперед", – поделилась звезда сериала "Воронины".

Артистка уверена, что теленовелла "Любовь лечит" никого не оставит равнодушным. Отдельную благодарность Волкова выразила режиссеру фильма Марии Маханько. Также знаменитость сказала спасибо партнерам по съемочной площадке: Роману Полянскому, Андрею Заводюку, Валерию Баринову, Максиму Коновалову, Ирине Багиной, Артему Фадееву и другим. Напомним, премьера сериала "Любовь лечит" состоится на телеканале Dомашний 17 апреля в 19.00 по мск.