Реквизит искали на барахолках: как воссоздавали эпоху 60-х в сериале "Заступники" Первого канала

По словам художника-постановщика Ольги Соколовой, на подбор необходимого реквизита ушло около двух месяцев. В это время она посещала барахолки в Минске. На блошином рынке Ольга выискивала среди гор ненужного хлама интересные вещицы.
Основная сложность состояла в подборе авто для съемок. В советские времена машины красили в определенные цвета. Найти транспортное средство, которое соответствовало бы времени, оказалось весьма сложно.
Локацию для сцен в ресторане тоже нашли в Минске. Соколовой удалось отыскать заведение, в котором сохранился интерьер 60-х. Киношником оставалось только перекрасить стены, привезти мебель и постелить скатерти. Со стульями, правда, было сложнее. "Когда большой ресторан, найти 100–150 стульев того времени – очень тяжело. Поэтому приходилось не раз их перетягивать", – поведала Ольга Соколова.
Художник по гриму сериала "Заступники" Елена Апанасевич черпала вдохновение в фильмах 60-х. Визажист внимательно рассматривала женщин того времени. Также в руки Елены попал альбом с фотографиями выпускников вуза того периода. Оказалось, что в СССР существовало не так много причесок. У каждой второй девушки была начесана бабетта. Что касается макияжа, то в моде были стрелки, сообщает Teleprogramma.pro.
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