"Успела забеременеть и родить": популярная актриса устала в ожидании звездного часа на Первом канале

По словам режиссера Владимира Котта, найти артистку на роль главной героини Нины Метлицкой оказалось несложно. Ворожи утвердили сразу после первого кастинга. Мари, по мнению Владимира, идеально попала в образ: артистка обладает сильной харизмой, между тем ей свойственна некоторая наивность.
Также для режиссера была важна интонация голоса претендентки на главную роль. Котт отметил, что в сериале много текста, поэтому Нина Метлицкая должна звучать по-особенному. "Такой тембр, который бы звучал и нежно, и при этом иногда жестко – этакий контраст внутри интонации", – поделился постановщик.
Мари Ворожи призналась, что утомилась ожидать премьеру сериала "Заступники". "Пока я ждала, успела забеременеть, родить и стать активной мамой с хэштегом "кормлю, где хочу", – заметила исполнительница главной роли.
О том, что теленовелла с ее участием все же будет в эфире, Мари узнала от мужа. Как-то вечером, когда она уже укладывала малыша спать, супруг ворвался в комнату с радостными воплями, мол, "Заступники" выходят. "А когда я увидела первый раз трейлер, то расплакалась от счастья!" – вспомнила Ворожи.
Добавим, сериал "Заступники" расскажет о молодом адвокате Нине Метлицкой. Действия теленовеллы происходят в 1966 году. Героиня устраивается на работу в самое сильное адвокатское бюро в Советском Союзе. Ей предстоит защищать разных людей – от воров в законе до звезд кино. Картина основана на реальных делах из практики известных в СССР защитников, сообщает StarHit.
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