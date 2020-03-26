"Им было уже 40": росший в коммуналке Виторган о первой квартире звездных родителей

Виторган напомнил, что истории, рассказанные в многосерийном фильме "Заступники", основаны на реальных событиях. Лента покажет зрителю, что даже в 60-х годах прошлого века находились люди, которые смели бороться за верховенство права.
"После пары лет ожидания в останкинских закромах, вдруг, идет по Первому (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Ох, чувствую, налетит Земля на земную ось – не иначе;-))) Я сам пока не видел – нагоню, но сниматься мне было очень интересно", – написал Максим Виторган в "Инстаграм".
По словам актера, снимаясь в "Заступниках", он случайно обнаружил среди декораций софу, на которой "провел детство и юность". Похожий диванчик стоял в коммуналке – в комнате, в которой жили его звездные родители Эммануил Виторган и Алла Балтер. В 1979-м софа переехала с артистами в отдельную квартиру. "Первую в их жизни. Им было уже 40 тогда", – добавил Максим.
Также благодаря "Заступникам" Максим Виторган встретился с другом детства Кириллом Гребенщиковым. "И при этом выглядели, как наши отцы, работавшие вместе еще в 70-х в Театре Станиславского", – растроганно отметил артист.
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