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Сериалы

Наплевавшую на карантин звезду "Остаться в живых" выгонят взашей

Эванджелин Лилли. Фото: Dave Starbuck/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Звезда американского драматического сериала "Остаться в живых" Эванджелин Лилли отказалась пребывать в изоляции. Наплевательское отношение к мерам предупреждения распространения коронавируса может негативно сказаться на карьере артистки.
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Эванджелин Лилли демонстративно игнорирует рекомендации правительства оставаться дома до нормализации ситуации с коварной заразой. Актриса не отказалась от привычного ритма жизни даже в разгар пандемии: бывает в общественных местах, гуляет с детьми, возит наследников к педагогам.

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Критикующим ее обывателям Эванджелин Лилли отвечает довольно резко. "Некоторые люди ценят жизнь больше, чем свободу. Некоторые люди ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор", – написала знаменитость в личном "Инстаграм".

Отметим, что на поведение Лилли уже обратили внимание активисты. Звезду обвинили в безответственности. По их мнению, своими действиями артистка подает плохой пример поклонникам.

Общественники обратились к компании Marvel, которая снимает Эванджелин в ряде своих фильмов. Киноделы прислушались к возмущенным гражданам США и Канады – родины звезды сериала "Остаться в живых". Вероятно, как только контракт артистки подойдет к концу, ее выгонят взашей. Также, по сообщению издания We Got This Covered, персонажу Эванджелин Лилли в триквеле "Человека-муравья", Осе, урежут экранное время.

Автор: 24 марта 2020, 15:40
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