"Рисковая я женщина": Хилькевич назвала настоящего отца дочери после обвинений в изменах

Звезда сериала "Универ. Новая общага" Анна Хилькевич вышла из себя из-за обвинений в изменах. Артистке приписали тайный роман с певцом Владом Соколовским.

Анна Хилькевич обнаружила на просторах интернета любопытную статью о себе. Автор материала обращал внимание на то, что младшая дочь актрисы, Мария, совсем не похожа на мужа Анны Хилькевич – Артура Волкова. Дескать, звезда сериала "Универ. Новая общага" нагуляла наследницу.

Интересно, что в предполагаемые отцы малышки записали вокалиста Влада Соколовского. До появления девочки на свет актриса и певец вместе снимались в одном из сезонов ситкома о студентах.

"Встречайте))) очередная бомба от СМИ👌🏻первая дочь моя, значит, была рождена от Киркорова, а вторая от партнера по "Универу" 💪🏽 очень рисковая я женщина, оказывается))🙈🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отреагировала на публикацию Анна Хилькевич в личном "Инстаграм".

Артистка с сарказмом отметила, что журналисты проделали огромную работу: подобрали фото, сопоставили даты и факты. За трудолюбие авторов статьи она назвала "красавчиками".

После этого звезда сериала "Универ. Новая общага" призналась, что в детстве ее сравнивали с актером фильма "Один дома" Маколеем Калкиным. Кроме того, по слом актрисы, на звезду Голливуда немного похожа и ее младшая дочь, а также наследница Влада Соколовского – Мия, поэтому, следуя логике желтой прессы, она, Мия и Маша являются детьми Маколея.

"Господа журналисты, и как после такого вам вообще верить??? Не сходите с ума)) лучше пишите о чем-то более интересном и правдоподобном🙌🏻", – обратилась звезда сериала "Универ. Новая общага" к СМИ.