Соседи подозревают убийство: полиция проигнорировала вызов в дом к актрисе Старшенбаум

По словам знаменитости, стражи порядка были вызваны по подозрению в убийстве. Наряд ожидали около часа, но никто не приехал. Об этом Анна Старшенбаум сообщила в личном микроблоге. Звезда сериалов не стала вдаваться в подробности, однако отметила, что ее соседи по дому "стоят на ушах".
Отметим, в уходящем году Анна Старшенбаум стала участницей большого скандала. Актриса снялась в шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В студии артистка откровенно рассказала о личной жизни. После выхода шоу в эфир Старшенбаум пришла в бешенство.
По словам Анны, создатели программы переврали некоторые факты в подводке и закадровых монологах ведущего. Из-за сказанного Корчевниковым складывалось впечатление, что Старшенбаум ненавидит свою мать, хотя в реальности это далеко не так. Как заметила артистка, после просмотра шоу "России 1" у ее немолодых родителей могли начаться проблемы со здоровьем.
Анна Старшенбаум назвала программу "Судьба человека" бесовщиной и потребовала ее закрытия. Впрочем, спустя время актриса отметила, что подавать в суд на телевизионщиков не будет.
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