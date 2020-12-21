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Соседи подозревают убийство: полиция проигнорировала вызов в дом к актрисе Старшенбаум

Соседи подозревают убийство: полиция проигнорировала вызов в дом к актрисе Старшенбаум

Анна Старшенбаум. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериалов "Психологини" и "Зови меня мамой" пожаловалась на работу правоохранительных органов. Актрисе Анне Старшенбаум пришлось долго ждать полицейских.
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По словам знаменитости, стражи порядка были вызваны по подозрению в убийстве. Наряд ожидали около часа, но никто не приехал. Об этом Анна Старшенбаум сообщила в личном микроблоге. Звезда сериалов не стала вдаваться в подробности, однако отметила, что ее соседи по дому "стоят на ушах".

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Отметим, в уходящем году Анна Старшенбаум стала участницей большого скандала. Актриса снялась в шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". В студии артистка откровенно рассказала о личной жизни. После выхода шоу в эфир Старшенбаум пришла в бешенство.

По словам Анны, создатели программы переврали некоторые факты в подводке и закадровых монологах ведущего. Из-за сказанного Корчевниковым складывалось впечатление, что Старшенбаум ненавидит свою мать, хотя в реальности это далеко не так. Как заметила артистка, после просмотра шоу "России 1" у ее немолодых родителей могли начаться проблемы со здоровьем.

Анна Старшенбаум назвала программу "Судьба человека" бесовщиной и потребовала ее закрытия. Впрочем, спустя время актриса отметила, что подавать в суд на телевизионщиков не будет.

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Автор: 21 декабря 2020, 16:32 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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