Как найти партнёра для интима в XXI веке

Знакомства на Badanga: проще и быстрее

Знакомства в интернете давно перестали быть экзотикой: большинство молодых пар встретились именно в глобальной сети. Как показывает практика, это быстрее, проще и надёжнее, чем традиционные варианты.

На сайт Badanga приходят прагматичные люди, которые не ищут романтику или любовь до гроба, а чётко знают и обозначают свою цель: поиск партнёра для секса. Поэтому за фразу «Ты мне нравишься! Давай займёмся сексом» Вас не отправят в бан, а вежливо поинтересуются: «А как Вы предпочитаете?»

Единомышленники в постели: ищем и находим

Хотя, скорее всего, спрашивать даже не придётся, ведь интимные предпочтения пользователи сайта указывают в своей анкете. Действительно, кто-то является сторонником классики, а кому-то нужно кое-что погорячее!

Наше общество постепенно избавляется от предрассудков в области личной жизни. То, что раньше было неприемлемым, сегодня переходит в разряд допустимого. Но заявить вслух о своих особых пристрастиях решаются немногие. А вот на Badanga это не проблема. Хотите найти третьего в пару – пожалуйста! Мечтаете попробовать свинг – активные и раскованные пары уже ждут. Любая Ваша идея, любая фантазия может быть реализована. Так что не запрещайте себе мечтать!

Безопасность – наше всё!

Важной проблемой, которая не позволяет многим решиться зарегистрироваться на датинг-сервисе, является безопасность данных. Никому не хотелось бы, чтобы информация о его интимных похождениях стала достоянием общественности. Хотим заверить: серьёзные площадки надёжно информацию о своих клиентах. Если бы это было не так, мы бы ежедневно читали в прессе статьи о новых секс-скандалах с известными личностями.

Каждый ресурс имеет свои наработки в этой теме. В частности, Badanga, помимо целого набора секретных способов защиты данных, использует уникальный алгоритм самоисчезающего фото: отправленные в чате сайта изображения исчезают с устройства адресата через сутки после пересылки.

Фейк или реальность?

Многие наслышаны о том, что добрая половина посетителей датинг-сайтов – это фейковые аккаунты, созданные с непонятной целью. Позабавиться, посмеяться, развести на деньги… И правда, лет пять назад фейков на площадках для знакомств было немало.

Но серьёзные ресурсы давно уже ввели многоступенчатую систему идентификации личности, которая, вкупе с ручной модерацией каждого вновь зарегистрированного профайла, не оставляет мошенникам шансов. Так что, общаясь с симпатичной блондинкой или милым молодым человеком с подкачанными мышцами, не сомневайтесь, что за красивыми фото скрываются именно те люди, за которых они себя выдают.

Да, речь идёт лишь о крупных и серьёзных ресурсах! А несерьёзные – это уже на Ваш страх и риск!

Как знакомиться надёжно и эффективно

Любым, даже самым совершенным инструментом следует пользоваться грамотно и умело. Иначе не будет никакого толку. То же касается и сайтов знакомств: используйте их с умом, и будет Вам счастье. Вот Вам наши советы:

Не экономьте на фото: загрузите в профиль 5 – 7 качественных изображений, где Вы представлены в хорошем свете. Фотографии, сделанные профессионалами, выглядят более выигрышно в сравнении с любительскими.

Не ленитесь: максимально заполните все поля анкеты. Так Вы увеличиваете шансы найти именно того человека, который Вам нужен.

Не обманывайте: размещайте актуальные фото и правдивую информацию о возрасте, предпочтениях и прочем.

Не будьте излишне откровенны: не стоит указывать адрес, телефон и другую информацию личного характера.

Не тупите: сообщения типа «Привет, как дела» редко находят отклик. Постарайтесь придумать что-то более интересное.

Не жадничайте: ВИП-статус стоит недорого, но предоставит Вам очень полезные возможности.

Приятных Вам и быстрых знакомств!