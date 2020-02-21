NIVEA подводит итоги Шестой социальной кампании "Голосуй за свой каток!"

Развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности – один из залогов успешной популяризации любительского спорта и привлечения большого количества людей к ведению активного образа жизни. А сокращение инвестиций в такие спортивные объекты (в 2016 году было вложено 750 млн. рублей, а уже в 2017 году – 725 млн.) вызывает обратный процесс: примерно половина жителей страны уже не может прокатиться на коньках или сыграть с друзьями в хоккей у себя во дворе.

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