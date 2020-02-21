NIVEA подводит итоги Шестой социальной кампании "Голосуй за свой каток!"

При этом заинтересованность населения в занятиях спортом с каждым годом, напротив, растет. Так, по данным Министерства спорта РФ, к 2016 году регулярно занимались спортом 31,9% жителей страны, а к 2018 году этот процент возрос до 36,8%.
В свою очередь бренд NIVEA, главной ценностью которого является забота о потребителях, принял решение проводить на территории России социальный конкурс "Голосуй за свой каток!", направленный на восстановление заброшенных ледовых площадок. За всю историю конкурса, которая началась еще в 2014 году, было отреставрировано целых 18 катков!
Согласно правилам, подать заявку на участие мог любой желающий. В рамках шестого конкурса "Голосуй за свой каток!" организаторы получили 199 заявок, а победителями стали Ярославль (в категории "Большие города", получив 16 267 голосов) и Селенгинск (в категории "Маленькие города" с результатом в 7 702 голоса). Специальным призом за высокую активность и волю к победе по решению жюри был награжден город Кандалакша.
"Восстанавливая ледовые площадки в разных регионах России, NIVEA стремится поддерживать интерес россиян к любительскому спорту и просто активному проведению досуга – совершенно не обязательно быть фигуристом или хоккеистом, чтобы приходить на новые катки. Приятно отметить, что еще до открытия спортивных площадок по результатам шестого конкурса "Голосуй за свой каток!" мы видели, насколько они будут востребованы: жители всех победивших населенных пунктов проявили невероятную сплоченность и активность, агитируя поддерживать местные заявки. Уверен, популярность катков будет только расти!", – отметил директор по маркетингу NIVEA Россия и СНГ Тома Додан.
О бренде
NIVEA – один из ведущих мировых брендов в области средств по уходу за кожей, ставящий главной целью заботу о потребителях. Благодаря 109-летнему опыту и одному из самых современных исследовательских центров, компания неизменно предоставляет покупателям инновационные и высококачественные косметические средства.
О социальном конкурсе "Голосуй за свой каток!"
Всероссийский социальный конкурс "Голосуй за свой каток!", разработанный специально для россиян, любящих катание на коньках и хоккей, проводится с 2014 года. Главная цель благотворительной акции – забота о тысячах российских семей во всех ее проявлениях. За время проведения конкурса было реконструировано уже 18 катков.