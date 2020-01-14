В Кремле пройдет Международный день русского романса

1 февраля 2020 года в Большом зале Кремлевского дворца состоится концерт из цикла "Звезды "Романсиады" в Кремле" – концертная программа "Международный день русского романса". Зрителей ждут выступления лучших исполнителей романса из 20 стран мира: Россия, Италия, США, Чили, Германия, Китай, Дания и другие.

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