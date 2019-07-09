Национальное шоу "Кострома" представит более 600 костюмов разных народов
Амулеты, национальная обувь, барабаны, ярары, тарелочки изготовлены вручную носителями коренных культурных традиций - мастерами из Чукотки, республики Тывы, Дагестана и Татарстана.
Зрители, посетившие спектакль "Национальное шоу России "Кострома" хотя бы раз, всегда запоминают в первую очередь удивительный номер "Течет река Волга", символизирующий самую длинную реку в Европе – могучую Волгу-Матушку, на берегу которой расположился древний русский город Кострома. Костюм создавался, как тонкое скульптурное произведение. Художником выстраивался образ, силуэт, просчитывалась пропорциональность, динамика костюма в движении, игра цвета и текстура тканей…
Чтобы воссоздать образ волн только на один костюм потребовалось более 100 метров ткани, а таких костюмов было сшито двенадцать. Для создания эффекта бликов на воде художник сочетала самые разнообразные оттенки тканей голубого и синего цветов. Более десяти часов требовалось только для сборки всех многослойных воланов из ткани разных оттенков для одного костюма, воланов, которые и создают эффект пены.
Для достижения динамичного образа движения реки костюм был сконструирован из двух частей: тяжелой юбки с воланами и удлиненным шлейфом, повторяющей линии бурлящих волн, и легкого струящегося платья с пышными прозрачными рукавами, олицетворяющими поток ветра свободолюбивой реки. Ярким и запоминающимся элементом костюма "Волги" является высокий кокошник в форме традиционного галичского головного убора, повторяющего контуры Костромской ладьи, изображенной на гербе города Костромы.
Второе отделение спектакля открывает сюита "Легенда Севера". Это единственный номер программы, где используются сложные многосоставные костюмы. В течении композиции артисты меняют образ три раза. Всего в ней задействовано 97 костюмов. Каждый из них имеет свое предназначение и раскрывает глубокий смысл культуры народов Севера. В основе сюжета лежит легенда. "Легенда Севера" дает возможность увидеть историю, рассказанную языком ритуального танца, движениям которого более двух тысяч лет. Это история о девушке, которую по воле судьбы отец разлучил с любимым, и, не найдя ей достойного мужа, сбросил в море, дабы дева осталась чиста. И превратилась она в Седну, покровительницу морских существ, став божеством и великим духом, истово почитаемым охотниками…
Костюм Седны в серебристых тонах, создает образ легенды, сказочности, морского божества. В нем сквозь утонченный облик земной красавицы, можно разглядеть крылья чайки, блеск рыбьей чешуи, скат морской волны и даже силуэт дельфина. Помимо насыщенного символами образа, костюм богато украшен камнями, бисером, блестками и кружевом ручной работы.
Костюм возлюбленного Седны отображает собирательный образ весенней одежды народов Севера. В нем сочетается оттенки песочного цвета, имитирующие кожу животных. Брюки, куртка, жилетка отделаны мехом, украшены национальными рисунками с помощью аппликации. Самой колоритной частью одежды является обувь охотника. На ногах у него надеты настоящие чукотские унты – оригинальные торбоса из оленьей шкуры.
Колоритный и яркий герой номера – Шаман. Его костюм отображает религиозные одежды и атрибуты народов Севера, символизируя шаманизм, как неотъемлемую часть их культуры. В сценическом воплощении костюма художники использовали большое число металлических оберегов, бахрому и особенный головной убор, придающий ему таинственности.
Это лишь малая часть истории, о костюмах спектакля можно рассказывать бесконечно. Каждый образ и деталь созданы для того, что история ожила прямо на ваших глазах!
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