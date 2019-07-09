Национальное шоу "Кострома" представит более 600 костюмов разных народов

Национальное Шоу России "Кострома" представляет историю многонационального государства в танцевальном спектакле о Великой Руси и жизни ее народов. 50 артистов на сцене, 600 уникальных костюмов, 17 сценических перевоплощений помогают оживить историю и рассказать в танце о главных эпохах страны, о ее героях и традициях.

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