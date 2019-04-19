В Театральном центре "На Страстном" пройдет премьера рок-оперы "Карамазовы"
Сочетание талантливейших композиций и прекрасных голосов стремительно погрузит зрителя в бездну земных страстей, а после вознесёт к новым пределам бесконечной любви, на которую способно сердце человеческое. Любовь, побеждающая все пороки души и способная изменить человека, дав ему надежду на спасение. Данная интерпретация великого произведения классика может стать уникальным проводником, который языком поэзии и музыки поможет понять глубинные смыслы самого сложного романа Достоевского. Автор идеи, музыки и либретто – талантливый актёр театра и кино Александр Рагулин (Российский Молодежный театр, мюзикл "Граф Орлов"). Александр выступает в роли старшего брата Дмитрия Карамазова.
Актёрский состав спектакля – звёзды отечественных мюзиклов, артисты театра и кино: Екатерина Гусева (мюзиклы "Граф Орлов", "Анна Каренина", "Иисус Христос – суперзвезда", "Красавица и чудовище", "Звуки музыки", Теона Дольникова (мюзиклы "Нотр-Дам де Пари", "Граф Орлов", "Пола Негри"), Ольга Беляева ("Кошки", "Монт-Кристо", "Звуки музыки" , "Анна Каренина"); Игорь Балалаев (12 стульев", "CATS", "Notre Dame de Paris", "Ромео и Джульетта", "Монте-Кристо", "Кабаре", "Обыкновенное чудо", "Граф Орлов", "Анна Каренина"); Сергей Ли ( "Notre-Dame de Paris", "Ромео и Джульетта", "Граф Орлов", "Анна Каренина"); Владислав Погиба (артист Российского Молодежного театра и кино); Денис Дэмкив ( "Анна Каренина", "Территория страсти", Евгений Вальц ("Всё о золушке", "Преступление и наказание", "Принцесса цирка"), Антон Арцев (мюзиклы Норд-Ост, Ромео и Джульетта, Алые Паруса, Кабаре, Три Мушкетёра).
Продолжительность1 час 30 минут без антракта
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ
30 апреля
Дмитрий Карамазов – Александр Рагулин
Грушенька – Теона Дольникова
Иван Карамазов – Антон Арцев
Алексей Карамазов -Денис Дэмкив
Федор Карамазов – Владислав Погиба
Старец Зосима – Евгений Вальц
Катерина Ивановна – Ольга Беляева
Павел Смердяков -Сергей Ли
24 мая
Дмитрий Карамазов – Александр Рагулин
Грушенька – Теона Дольникова
Иван Карамазов – Игорь Балалаев
Алексей Карамазов -Денис Дэмкив
Федор Карамазов – Владислав Погиба
Старец Зосима – Евгений Вальц
Катерина Ивановна – Екатерина Гусева
Павел Смердяков -Сергей Ли
Возрастное ограничение 12+
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