В Театральном центре "На Страстном" пройдет премьера рок-оперы "Карамазовы"

В Театральном центре "На Страстном" 30 апреля и 24 мая пройдут премьерные показы рок-оперы "Карамазовы". Данная постановка – абсолютно новый взгляд на великий роман. Это синтез современного театра, основанного на минимализме и концептуального концерта, где основное внимание приковано к артисту, который существует в стихии музыки.

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