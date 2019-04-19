Мотогонки открывают сезон: в мае пройдет чемпионат RSBK на "Нижегородском кольце"

Когда сил ждать уже нет – гоночные мотоциклы заряжены к бою и пилоты готовы сражаться, разгоняясь до предельных скоростей, главный мотогоночный чемпионат страны вновь станет местом для зрелищного противостояния самых быстрых. Международные соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK откроют сезон для новых побед и чемпионов.

Такой борьбы вы еще не видели! Сезон 2019 года обещает быть поистине богат на яркие и опасные моменты, за которыми следят с замиранием сердца. В королевском классе Superbike развернется настоящая битва, ведь концентрация топовых пилотов в одном классе в этом году превысит все нормы.

Пилот международного уровня Владимир Леонов, завоевавший титул чемпиона в сезоне 2018, вновь попробует доказать свое лидерство, Сергей Крапухин - многократный чемпион России и Петр Кожеуров – бронзовый призер прошлого сезона сделают все, чтобы получить чемпионство в свои руки. В сильнейшем классе чемпионата также появятся новые лица, Александр Павлов и Дмитрий Седин, перейдут из младших классов и дадут фору топовым спортсменам, сделав исход гонок еще более непредсказуемым.

Помимо борьбы на треке, зрителей ждет фестивальная программа в паддоке автодрома, где каждый найдет себе развлечение по вкусу.

Автомобильный спортивный комплекс "Нижегородское кольцо" расположен в 22 км от Н.Новгорода в Богородском р-не, на 37 км автодороги Н. Новгород – Павлово