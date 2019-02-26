Выпадение волос у женщин: причины и современные методы лечения

Все чаще женщины жалуются на тусклый цвет волос, их ломкость, усиленное выпадение. Всегда ли это является тревожным симптомом? Какие причины и способы лечения выпадения волос в домашних условиях существуют в настоящее время?



Об этом рассказала представитель компании "Prevent Age" Японии на российском рынке, члену японской ассоциации по борьбе с гликемическим стрессом, основательнице Торгового дома "BEZA" Эрика Станкевичюта.

Выпадение волос может быть связано с множеством различных факторов:

· Гормональное выпадение в связи с перестройкой организма (в период полового созревания, при беременности, в послеродовой период, при климаксе).

· Побочное действие приема лекарственных средств (например, антибиотиков) и проведения медицинских процедур, которые способны ослабить весь организм (например, химиотерапия).

· Резкие изменения нервной и эндокринной систем организма, вызванные стрессовыми ситуациями, депрессивными состояниями, хронической усталостью, нарушением гормонального баланса, заболеваниями.

· Смена температурного режима (особенно переохлаждение волос, перегревание при высушивании феном, щипцами, утюжком).

· Сезонное выпадение волос у женщин в результате авитаминоза.

· Несбалансированное питание и диеты (недостаток тех или иных микроэлементов ослабляет организм в целом).

· В современном мире, где ежедневный стресс стал нормой, на состоянии волос в большей степени сказываются внешние факторы, нежели генетическая наследственность. В результате длительного напряжения волос или регулярного химического воздействия есть вероятность их травмировать.

· Дреды, африканские косички, наращивание волос, химическая завивка, тугие хвосты и косы.

Что делать при выпадении волос: план действий

Перед тем, как приступить к лечению, необходимо установить причину недуга. Для этого потребуется пройти диагностику.

Какие анализы может назначить врач:

· общий анализ крови;

· анализ на содержание сывороточного железа;

· анализ гормонов половой системы и щитовидной железы;

· биохимия крови;

· анализ на скрытые инфекции;

· трихограмма, спектральный анализ волос.

Также врач-трихолог может направить вас на консультацию к эндокринологу, терапевту, дерматологу. Они исключат или подтвердят наличие какого-либо заболевания и при необходимости назначат дополнительные исследования.

Многие дамы ошибочно полагают, что в случае выпадения волосы ситуацию могут спасти бальзамы, кондиционеры, масла и маски для волос. Проблему нужно решать "изнутри", то есть – искоренить причину выпадения. Для этого нужно менять рацион питания, сна, заниматься общим состоянием здоровья, налаживать уровень витаминов в организме и так далее.

Что может назначить врач:

· витаминно-минеральные добавки в капсульной форме;

· лекарственные препараты для приема внутрь (например, при железодефицитной анемии назначают железо в таблетках);

· средства для восстановления местного кровообращения (спреи, сыворотки, мази, шампуни);

· домашние или салонные косметологические процедуры;

· гомеопатические препараты;

· массаж кожи головы;

· народные средства.

Как остановить выпадение волос у женщин

Как мы уже говорили, иногда проблему выпадения волос решают достаточно банальные методы. Последуйте нашим советам и, возможно, результат не заставит себя долго ждать.

· Следите за режимом. Важно в достаточной мере высыпаться, проводить ежедневно на свежем воздухе хотя бы полчаса.

· Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь негативно сказывают на здоровье и красоте.

· Избегайте переохлаждения или перегрева головы. Головные уборы должны стать вашими постоянными спутниками: зимой это шапка из шерсти, летом – легкая панама или соломенная шляпка.

· Никаких сложных укладок, химических завивок и окрашивания волос! Это только усугубит проблему.

· Делайте массаж кожи головы пальцами или деревянной щеткой. Это улучшит кровообращение и усилит питание волосяных фолликул. Также в магазинах медицинской техники можно купить лазерную расческу и проводить массаж с помощью нее. Этот отлично зарекомендовавший себя прибор в ходу у профессиональных косметологов, однако его запросто можно купить домой.

· Избегайте стрессов. Постоянное ощущение психологического дискомфорта приводит к тому, что организм вынужден работать на пределе своих возможностей. Как результат – нервный срыв или истощение: что точно не прибавит вашим волосам красоты. Надо понимать, что стресс – это не только ваше самоощущение, но и весь организм работает в аварийном режиме. В результате сильной нервной нагрузки может произойти гормональный сбой, в результате которого будет нарушено кислородное и трофическое снабжение волосяных луковиц.

· Важна правильная диета. Голодание, недостаточное количество животной пищи приводят к сбоям в работе эндокринной системы и органов пищеварения. Что, в свою очередь, может стать причиной как гнездовой алопеции, так и резкого выпадения волос у девушек.

· Ухаживайте за волосами правильно. Лучше сказать "нет" металлическим расческам не только во время лечения волос, но и вообще. То же касается постоянного использования плойки и горячего фена. Чем меньше вы травмируете волосы, тем лучше. Так же важно выбирать правильные средства для ухода, предназначенные для волос, склонных к выпадению.

Последней новинкой, способствующей улучшению состояния волос, является сыворотка "ТАЛЛАССО". Этот препарат обеспечивает укрепляющий, интенсивный и профилактический уход за кожей головы и волосами. Он способствует активному росту волос и уменьшает их выпадение. Данный продукт даже сохраняет пигмент волос и продлевает его стойкость. Он придает волосам эластичность и шелковистость, глубоко увлажняет и питает, обеспечивает здоровый блеск и качество, восстанавливает липидный барьер и внутреннюю структуру стержня волоса.

Особенностью этой сыворотки является очень высокая концентрация фукоиданов разной молекулярной массы и хлорофилла. Фукоиданы экстрагируют из уникальной водоросли Комбу, которая произрастает только на острове Хоккайдо в Японии. Эти гетерополисахариды обладают разнообразной биологической активностью: ингибирование вирусного проникновения в клетки, иммуномодуляция, ремодулирование кожи головы, усиление синтеза коллагена и эластина, увеличение количества дермальных фибробластов, успокаивающее, сглаживающее, смягчающее действие, очень сильное антиоксидантное действие," цементирует" клетки, обеспечивает целостность и механическую прочность, укрепляет стенки сосудов кожи головы. Хлорофиллин оказывает ярковыраженное тонизирующее, восстанавливающее действие. Улучшает микроциркуляцию, поддерживает оптимальный уровень увлажнения. После использования этого препарата волосы становятся очень упругими, плотными, блестящими, т.е. приобретают эффект "ламинирования".

Состав: морская вода, экстракт бурой водоросли Комбу (фукоиданы), солодка, хлорофиллин, витамин Е, глицерин.

Использование: после очищения волос использовать лечебную сыворотку (1 саше) для кожи головы и волос. Нанести на кожу головы, разделяя волосы на проборы. Сделать легкий массаж, впитать сыворотку в кожу. Можно наносить на всю длину волоса по направлению роста. Не смывать. Высушить и уложить волосы. Использовать сыворотку после каждого очищения головы.

Минимальный курс: 10 процедур. Можно использовать постоянно.