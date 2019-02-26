Золотые хиты рока вновь прозвучат в Кремле
Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра. Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных ритмов и световых эффектов. Ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп.
Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт обладает невероятной энергетикой и неотразимой харизмой, а выступления вокалистов Магнуса Баклунда, Йохана Бодинга и Симоне Романато проходят всегда с головокружительным успехом по всему миру. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом.
Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" – один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах в России и за рубежом. Это единственный оркестр, который одинаково успешно и профессионально исполняет музыку различных стилей и жанров от классики до рока.
Начало в 19.00
Категория 6+
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