Золотые хиты рока вновь прозвучат в Кремле

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Вторник 26 февраля
Лента новостей
15:38
В Башкирии на стройке погиб человек
15:19
Народ восхитился объедками со стола Валерии
14:44
В Новгородской области пациент санатория зарезал соседа
14:40
Турчак призвал к решению проблем местного самоуправления
14:15
Трясущаяся Буланова грязно выругалась из-за алиментов Радимова
14:14
Раскрыт новый метод похудения
14:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 февраля 2019 года
13:57
В Домодедово на замену медикам привезли собак
13:35
"Мне мало!": ненасытившийся Лазарев обратился к Лорак
13:34
Кокорина и Мамаева снова оставили в СИЗО
13:33
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
13:25
По Москве проехали ракеты (видео)
13:22
Сына художника Сафронова обнаружили на месте взрыва дома в Магнитогорске
13:06
Джоли шокировала морщинами и синяками вокруг глаз
13:03
Королева взорвалась из-за скандала на "Евровидении"
12:46
Аномальная погода в России удивила синоптиков
12:45
Лукашенко объявил о преемнике после ссоры с Путиным
12:37
Жесткое заявление Толкалиной о романе с ведущим-иностранцем
12:33
"Я скоро сдохну": признание сходящей с ума Яны Трояновой
12:16
Рапунцель высказалась о трех миллионах за ребенка
12:16
Мишулиных вышвыривает из шикарной квартиры объявившийся внук актера
12:05
Эректильная дисфункция: Собчак плачет из-за неожиданного подарка
11:43
Напуганный лишением наград Серебряков пошел на попятную
11:39
Вскрылись шокирующие подробности о судьбе пропавших Скрипалей
11:34
В разборках на "Евровидении-2019" нашли след ФСБ
11:32
"Мало веду": взъерошенный Галкин замахнулся на шоу Познера
11:22
Леонтьев развлекался с яйцами у друга-гея
11:12
"Расследование" Соболь и Навального об антисанитарии на комбинате оказалось фейком
11:07
Легендарную российскую топ-модель убил рак
10:47
Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке
10:41
"Пьяный клоун": рассказавший анекдот Порошенко прилюдно опозорился
10:36
Ольга Орлова сообщила об операции
10:23
Юлия Савичева призналась в тайной страсти
10:01
Чем питаются настоящие космонавты
10:01
Сенсационный поворот в отношениях Булановой и Радимова
09:55
Меган Маркл и принц Гарри решились на побег
09:44
Дочь Пескова затравили за стажировку в Европе
09:13
Медведеву и Туктамышеву выкинули в запас
09:07
"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской
08:31
Умер вокалист известной рок-группы
08:19
Лукашенко пошел на крайние меры из-за резни
04:32
Погрязший в скандалах Виторган забросил могилу матери
02:33
Реальные истории: в браке главное секс, а не дети
00:17
Затравленную на родине певицу Maruv взяли под защиту в России
21:52
Плюнувшим в россиян Серебрякову и Панину врезали что есть мочи
21:50
"Малинка-Виталинка": прелестницу Цымбалюк-Романовскую провозгласили новым секс-символом
21:45
Дефолт и распад: Путин нанесет сокрушительный удар нытику Порошенко
21:31
В Челнах продавец сломал покупателю челюсть
21:29
Отметившая юбилей Успенская спуталась с молодым фаворитом
21:18
Доведенная украинцами до отчаяния Maruv отказалась ехать на "Евровидение"
20:57
Отобрал самое дорогое: Фадеев избавился от экс–солистки группы Serebro
20:51
На трассе в Удмуртии погиб водитель легковушки
20:47
Последняя капля: ненасытный Крид подложил свинью Тимати
20:34
В Челнах мужчина избил и обжег утюгом сожительницу
20:28
Общественность вступилась за брошенную в СИЗО многодетную мать
20:24
"Бутылкой человека по голове": вопящая звезда "Дома-2" устроила разборки
20:16
Как "Единая Россия" сохраняет память о Великой Отечественной
20:16
В Екатеринбурге на пенсионерку рухнула глыба льда
19:55
Maruv взвыла от жестких требований Украины
19:47
Житель Тюмени выстрелил в племянника из ружья
19:23
Названа чудовищная причина смерти мужа Божены Рынской
19:17
В Омске 7-летний мальчик зверски избил младшую сестру
18:58
"Сдохни!": невротичке Собчак потребовалась помощь психиатра
18:48
Под Нижним Новгородом без вести пропал 15-летний подросток
17:55
Порошенко сравнили с разожравшимся Бэтменом
17:50
В Приморском крае в школе произошло возгорание
17:49
Страдающая от болезни Виктория Боня не может попасть в больницу
17:33
Есть пострадавшие: в Уфе произошло тройное ДТП
17:14
Протеже Петросяна спасают от алкоголизма
16:50
Как низкая самооценка влияет на выбор в любви
16:36
Муж Божены Рынской умер при загадочных обстоятельствах
16:35
7 способов накачать бицепсы, как у Шварценеггера
16:32
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
16:24
С пропавшего Александра Кержакова трясут 13 миллионов для дочери
16:22
Завравшийся Порошенко удивил странным заявлением
16:17
Курящую "Приму" Бабенко выкинули из театра
15:51
Как не остаться на улице при покупке квартиры
15:50
В Петербурге автолюбитель выстрелил в лицо пешеходу в ответ на замечание
15:39
"Сбрей на фиг три свои желтые волосины": раскабаневшую Волочкову публично выпороли
15:32
Под Мурманском женщина подожгла отдел полиции
15:18
Рудковскую разнесли за отказ от старших детей
15:15
Озверевший борец накинулся на болельщиков (видео)
14:57
Объявлено о дуэли Зеленского с Порошенко
14:57
Двое вандалов разгромили "Ласточку"
14:50
"Была бы на месте Меланьи": красотка Федорова о близком знакомстве с Трампом
14:43
Ковальчук раскрыла секреты новых "Тайн следствия"
14:30
Игорь Костолевский раскрыл правду о психически больном сыне
14:27
Муцениеце рассказала о "треше" в семье
14:22
Сотрудников парка Горького проверяют из-за стриптиза на корпоративе (видео)
13:55
Три необычных рецепта блинов на Масленицу
13:45
Бортич рассказала о "свадьбе по-быстрому"
13:32
Отец показал редкий архивный снимок с Децлом (видео)
13:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 февраля 2019 года
13:17
Украина готовится провести Олимпиаду в Крыму
13:12
Аршавин показал язык сыну от Барановской
13:10
Прервавший молчание Алибасов высказался о состоянии Федосеевой-Шукшиной
13:06
Галкина прополоскали за позор на Первом канале
12:56
Известный актер попал в больницу после выступления в цирке
12:54
Погнали в шею: концерт фонограммщицы Аллегровой закончился чудовищным скандалом
12:38
Состояние отца Жанны Фриске ухудшилось после операции
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Погнали в шею: концерт фонограммщицы Аллегровой закончился чудовищным скандалом
Взбешенные россияне хотят отобрать у предателя Серебрякова самое дорогое
Предатель Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
Россиян лишили последней возможности увидеть дряхлую Пугачеву
"Малинка-Виталинка": прелестницу Цымбалюк-Романовскую провозгласили новым секс-символом
Состояние отца Жанны Фриске ухудшилось после операции
Пресс-релизы

Золотые хиты рока вновь прозвучат в Кремле

Фото: Пресс-служба
Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представляет свою программу "Золотые хиты рока". 2 марта 2019 года со сцены Государственного Кремлевского Дворца прозвучат лучшие произведения Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin!
поделиться

Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра. Зрителей ждет невероятная феерия потрясающего звука, головокружительных  ритмов и световых эффектов. Ураган эмоций, полное погружение в безудержную атмосферу бессмертной музыки легендарных групп. 

Фото: Пресс-служба

Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт обладает невероятной энергетикой и неотразимой харизмой, а выступления вокалистов Магнуса Баклунда, Йохана Бодинга и Симоне Романато проходят всегда с головокружительным успехом по всему миру.  У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом.

Фото: Пресс-служба

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" – один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах в России и за рубежом. Это единственный оркестр, который одинаково успешно и профессионально исполняет музыку различных стилей и жанров от классики до рока.

Начало в 19.00

Категория 6+

26 февраля 2019, 15:07
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 февраля 2019
просмотры: 123

Азербайджан ждет российских туристов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 февраля 2019
просмотры: 123

В Москве пройдет торжественная церемония вручения Премии "BraVo"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 февраля 2019
просмотры: 123

МКБ вместе с "Союзом пенсионеров России" займется проектом "Социальное долголетие"

Банк развивает финансовые услуги для людей старших возрастов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 февраля 2019
просмотры: 123

Экс-руководитель Amazon выступит на форуме для интернет-маркетологов в Москве

Мероприятие соберет множество знаменитостей

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 февраля 2019
просмотры: 123

Полина Шамаева представит "Кармен. Испанские мотивы" на сцене БКЗ

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 февраля 2019
просмотры: 123

Легендарная группа "Земляне" отмечает юбилей

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 февраля 2019
просмотры: 123

В Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля "Мелкий бес"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 февраля 2019
просмотры: 123

Concord Orchestra выступит с новой программой на сцене Кремлевского дворца

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 февраля 2019
просмотры: 123

Максим Леонидов даст большой весенний концерт в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 февраля 2019
просмотры: 123

"Мария де Буэнос-Айрес" расскажет историю танго

567

загрузить ещё

Политика

Порошенко сравнили с разожравшимся Бэтменом
Завравшийся Порошенко удивил странным заявлением
"Идиот и наглец": Порошенко разнесли за жалобу на Путина
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте

Шоу-бизнес

Когда Цымбалюк-Романовскую отправят шить варежки в колонию
Пугачева с 5-летней дочкой спрятались в подвале от Галкина
Божена Рынска заговорила об убийстве мужа
Трясущаяся Буланова грязно выругалась из-за алиментов Радимова

Проишествия

Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)

Lifestyle

Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Подробности госпитализации тяжелобольного Данелии
В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Общество

Лукашенко пошел на крайние меры из-за резни

Белорусский лидер наказал виновных
Шоу-бизнес

"Я не хочу больше жить": крик души потерявшей любимого Божены Рынской

Журналистка излила всю боль в Facebook
Шоу-бизнес

Эректильная дисфункция: Собчак плачет из-за неожиданного подарка

Телеведущая опубликовала фото презента
Шоу-бизнес

Королева взорвалась из-за скандала на "Евровидении"

Она назвала украинцев обманщиками

Гороскоп

Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
Как выбрать подарок на 23 февраля по знаку зодиака

Фоторепортажи

Все главные триумфаторы "Оскара" на красной дорожке
Самые эффектные наряды на премии "Оскар"
Ставший женщиной отчим Кардашьян женится на трансгендере
Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши

Спорт

Озверевший борец накинулся на болельщиков (видео)
Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Регионы

"Стало только хуже": Крымский мост довел россиян до истерики
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru