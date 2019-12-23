Gillette дарит новогодний праздник жителям Детских деревень

Gillette убежден: настоящие герои – это те, кто создает чудеса своими руками. Стать героем с Gillette очень просто: в рамках кампании #ЛучшеТебяМужчиныНет, лицом которой выступил амбассадор бренда, полузащитник российской сборной Александр Головин, Gillette помогает детям, оставшимся без попечения родителей.

В октябре 2019 года Gillette совместно с благотворительной организацией "Детские деревни – SOS" запустил социальную акцию, направленную на помощь детям-сиротам. Каждый покупатель продуктов Gillette смог приобщиться к доброму делу и стать "героем нового поколения", так как часть средств с покупки продукции Gillette была пожертвована Детским деревням – SOS.

Всего за период кампании было собрано 3,5 млн рублей, которые были направлены на поддержку детского спорта во всех шести Детских деревнях – SOS в России.

В Детских деревнях в Лаврово, Томилино, Пушкине и Кандалакше были полностью реконструированы спортивные площадки, а в Вологде и Пскове собранные средства были направлены на оплату развивающих занятий.

"Для нас успех всегда определяется не только коммерческими результатами, но и тем, какую пользу мы приносим людям. Мы убеждены в том, что благо для бизнеса и благо для общества неотделимы друг от друга, поэтому в Gillette мы ставим перед собой задачу не только производить средства для бритья непревзойденного качества, но и заботиться о новом поколении. Поэтому мы поддерживаем воспитанников "Детских Деревень – SOS" и рады внести свой вклад в развитие детского спорта в SOS-Деревнях", – комментирует Роман Медведев, коммерческий директор категорий "Средства для бритья" и "Уход за полостью рта" P&G в Восточной Европе.

Быть героем можно не только в фильмах и на страницах учебников: они живут среди нас. Кампания Gillette #ЛучшеТебяМужчиныНет доказала, что вокруг нас всегда есть люди, достойные зваться героями – каждый по-своему. Следуя зову сердца и выбирая добро, любой может стать для кого-то героем.

15 декабря в рамках традиционного месяца заботы P&G команда Gillette посетила SOS-деревню в поселке Томилино, чтобы лично поздравить ее жителей. Для ребят был организован новогодний мастер-класс по созданию поздравительных открыток и проведена увлекательная игра "Колесо Фортуны" с интересными вопросами и подарками от Gillette.