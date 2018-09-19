Группа "Гости из будущего" снова вместе
Сюрпризов будет много, но самым главным подарком
станет то, что на один вечер произойдет удивительное воссоединение двух мощных
музыкантов, подаривших стране творчество группы "Гости из будущего". Ева Польна и Юрий Усачев
после почти десятилетнего объявления о распаде группы, впервые и только на один
вечер выйдут как тогда, на пике 2000-х, чтобы исполнить лучшие и любимые хиты
миллионов на сцене Олимпийского! Таким образом, только у зрителей шоу, кто
купит билет, будет уникальный и единственный шанс увидеть эту мощную и
неожиданную коллаборацию живьем. Такое нельзя пропустить, ведь второго шанса
уже не будет!
Напомним, что, начиная с 99-го года каждый сингл группы "Гости из будущего" становился хитом, клипы попадали в горячую ротацию канала MTV Россия, а сами музыканты постоянно появлялись в гостевых эфирах канала.
В 2009 году коллектив прекратил существование, а Ева Польна начала сольную карьеру, которая продолжается и по сей день.
Специально для мероприятия "MTV 20 лет" Ева Польна и Юрий Усачёв решили воссоединиться на один вечер и вместе с организаторами события, компанией "MAG sow" и режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым готовят специальный номер, в котором прозвучат главные хиты группы "Гости из будущего". При этом сами музыканты подчёркивают, что это не реюнион группы, а эксклюзивное совместное выступление в честь дня рождения MTV Россия.
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