B Мособлгазe появилась новая услуга

"Сбербанк Страхование" и Мособлгаз запустили совместный проект по страхованию имущества физических лиц – жителей Подмосковья "Защищенный дом". Соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и Мособлгазом было подписано ранее на Петербургском международном экономическом форуме.

Новая услуга доступна для клиентов Мособлгаза, зарегистрированных в личном кабинете. Теперь при оплате газа онлайн через личный кабинет можно также застраховать свое имущество, выбрав подходящий срок страхования.

Абонент может застраховать свой дом или квартиру от наиболее распространенных рисков: залива, пожара, взрыва, стихийных бедствий и т.д. Оформление страхового полиса займет не больше минуты.

При оплате газа достаточно отметить пункт "Оформить защиту квартиры/дома", затем выбрать подходящую страховую сумму и оплатить страховку. Минимальная стоимость страхового полиса составляет 250 рублей, максимальная сумма защиты – 1,4 млн рублей.

"Наш совместный со Сбербанком проект по страхованию – это возможность для жителей Подмосковья обезопасить свое имущество в случае непредвиденных ситуаций, гарантировав тем самым спокойную и комфортную жизнь, поскольку использование газа в быту всегда сопряжено с риском и обязательным соблюдением мер безопасности", – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.



