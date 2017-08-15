B Мособлгазe появилась новая услуга

Новая услуга доступна для клиентов Мособлгаза, зарегистрированных в личном кабинете. Теперь при оплате газа онлайн через личный кабинет можно также застраховать свое имущество, выбрав подходящий срок страхования.
Абонент может застраховать свой дом или квартиру от наиболее распространенных рисков: залива, пожара, взрыва, стихийных бедствий и т.д. Оформление страхового полиса займет не больше минуты.
При оплате газа достаточно отметить пункт "Оформить защиту квартиры/дома", затем выбрать подходящую страховую сумму и оплатить страховку. Минимальная стоимость страхового полиса составляет 250 рублей, максимальная сумма защиты – 1,4 млн рублей.
"Наш совместный со Сбербанком проект по страхованию – это возможность для жителей Подмосковья обезопасить свое имущество в случае непредвиденных ситуаций, гарантировав тем самым спокойную и комфортную жизнь, поскольку использование газа в быту всегда сопряжено с риском и обязательным соблюдением мер безопасности", – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Мероприятие состоялось при поддержке Департамента культуры города Москвы
На суд зрителей свои сады и арт-объекты представят более 30 ландшафтных дизайнеров
Подведены итоги второго этапа кубка России по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли в Коломне
С началом учебного года детей и их родителей поздравят любимые артисты
Концерт пройдет в клубе А2 Green Concert
В Москве состоялась презентация нового кинопроекта "Кристо"
Эта страна – настоящая экзотика, в чем смогут убедиться посетители сада "Эрмитаж"
В этот вечер народного артиста СССР придет поздравить весь цвет российской эстрады
Мероприятие посетило свыше 75000 гостей
Концерн "Шелл" и BMW Motorsport продемонстрировали высокие результаты на российском этапе DTM
Певица родила первенца
Глава дипломата меняют цвет в зависимости от обстановки
Музыкант не смог проигнорировать колкости в свой адрес
В городке Кинель жители вышли на улицы из-за убийства котенка