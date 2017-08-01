Рэп-рокер Noize MC даст концерт в Санкт-Петербурге

10 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге главный отечественный рэп-рок исполнитель Noize MC выступит со специальной сольной программой "Питерские Крыши". Концерт пройдет в клубе А2 Green Concert. Гости вечера услышат песни из нового альбома "Царь горы", а также обязательно включит в программу сольного концерта свои главные хиты нулевых: "Песня для радио", "За закрытой дверью", "Вселенная бесконечна?", "Танцi", "Устрой Дестрой", "Мое море" и другие!

NOIZE MC презентовал свой седьмой студийный альбом "Царь Горы" в декабре 2016 года. Альбом стал одним из самых ожидаемых релизов года! Ожидания оправдались сполна: в 2017 году альбом "Царь горы" стал "Лучшим альбомом года" по результатам народного голосования главного рэп-ресурса The Flow и получил статус платинового альбома по количеству покупок на электронной витрине iTunes.

В альбом "Царь Горы" вошли 13 треков: это совместная работа с певицей Монеточкой "Чайлдфри", ставшей главным бэнгером альбома, "Грабли" – посленовогодний хит, взрослая история о потерянном времени, "Любимый цвет" – "Лучший трек года" по версии The Flow. Громкий боевик "Make Some Noize", без которого уже никак нельзя представить выступление группы, наконец-то дождался номерного альбома, чтобы занять в его трек-листе первое место. Ранее опубликованная видео-работа "Питерские крыши" – лирический аккомпанемент осени – также вошла в состав альбома.