Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде

Теракт на концерте в Манчестере Криминальный СССР Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Среда 24 мая
Лента новостей
14:58
Блогер показал дизайн iPhone 8 на видео
14:42
Как спасти глаза от гаджетов
14:38
Киеву почудилась мировая популярность украинского языка
14:36
Семь способов экономии на интернет-шопинге
14:27
Украинский дизайнер устроила истерику из-за российского флага
14:18
Кристина Орбакайте о новом семейном статусе
14:09
Знаменитая актриса умерла в возрасте 44 лет
14:03
Володин разъяснил суть поправок в закон о реновации
13:52
Москвичам увеличили размер пособия на ребенка
13:46
Land Cruiser 200 Executive White: представительский внедорожник
13:39
В Москве снова выпадет снег
13:34
Школьница выставила на продажу девственность ради машины и учебы
13:20
Названы сроки начала президентской предвыборной кампании в России
13:19
Российский квас подменяют газировкой
13:16
Навального уличили в экономической безграмотности
13:00
Дума призовет ОБСЕ защитить права граждан Украины
12:59
Светлана Пермякова рассказала о раке кишечника
12:55
В Москве придумали новый способ борьбы с пробками
12:53
Жена Прилучного готовится к пластической операции
12:39
Пользователей мессенджеров лишат анонимности
12:38
Организаторов "групп смерти" посадят надолго
12:37
Как организовать вечеринку на свежем воздухе
12:35
Москвич устроил погром в офисе на 1,6 миллиона
12:34
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
12:29
Елена Летучая борется с чудовищным ожирением
12:25
Госдума делает выборы еще более прозрачными
12:24
Райкина полечили на 500 тысяч
12:22
Для жаждущих поклониться святым мощам развернули полевые кухни
12:08
Малахов оконфузился из-за мокрых штанов
11:58
Вампиры заводят "подружек" из корысти
11:55
Установлена окончательная причина крушения Ту-154
11:49
Известная ведущая возмутила своим поведением на красной дорожке
11:48
Ученые открыли неизвестное ранее полезное свойство шоколада
11:38
Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте
11:34
В Турции машина насмерть сбила россиянку
11:31
У Серебренникова случилось новое несчастье
11:28
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
11:26
Родившая Шейк показала фигуру в сногсшибательном платье
11:15
Звезду Comedy Club задержали в Петербурге
11:09
Названа причина смерти внука Сталина
11:04
Разительные перемены во внешности Билана
10:47
Блеклую Ходченкову сравнили с драконом в Каннах
10:46
Усманов – Навальному: Тьфу на тебя еще раз
10:34
Новая жена младше Геннадия Ветрова на 28 лет
10:31
Хитрые белорусы наладили реэкспорт в Россию санкционной рыбы
10:29
В центре Москвы Maybach атаковали "коктейлем Молотова"
10:19
На Кольцевой линии метро произошел сбой
10:10
Пресняков будет жить на кладбище после свадьбы
10:01
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
10:00
Эрдоган наступил на старые грабли в отношениях с Россией
09:42
В Москве четверо грабителей с топором напали на водителя
09:24
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
09:19
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
09:14
Появилось фото террориста из Манчестера
09:11
При пожаре в центре Москвы сгорели 28 машин
08:41
Скончался внук Сталина
08:39
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
08:31
Меланья Трамп продолжает публично унижать мужа
08:15
Киев готовит Москве "особый подарок" ко Дню России
07:58
Машина скорой перевернулась на МКАД
22:25
Серьезная болезнь лишила Верку Сердючку детей
22:03
Каково быть ударным вертолетом над Мосулом (видео)
21:59
Шредер дал немцам совет насчет России
21:54
Две женщины в сауне забили мужчину молотком
21:44
Нападение террористов в Филиппинах попало на видео
21:42
Как правильно составить план посадок и сделать огород красивым
21:25
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
21:18
Пентагон отказался от украинских союзников
21:01
В мире стали рождаться кристальные дети
20:52
Как прошла встреча родителей Фриске с ее сыном Платоном
20:45
К выходным в Москве похолодает до нуля
20:38
Какая кошка пробежала между Гузеевой и Сябитовой
20:33
ОНФ подвел итоги работы активистов за три месяца
20:23
США подкладывают свинью под "Турецкий поток"
20:21
Брошенная молодая жена Казаченко молит о помощи
20:06
Расследование Навального опровергли неоспоримыми фактами
20:03
Что прячут в ковчеге с мощами Николая Чудотворца
19:52
Самый скандальный президент прервал визит в Россию
19:44
Крик души новой супруги оскандалившегося Казаченко
19:41
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
19:24
Окончательное обвинение Улюкаеву официально подтвердили
19:05
Планета Земля произошла от космического пончика
18:37
Молодая певица беременна от 58-летнего помощника Путина
18:35
Иностранцев восхитил воронежский тверк (видео)
18:14
Найден источник внеземной жизни
17:58
Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о своем состоянии
17:44
Мария Максакова откровенно об убийце мужа
17:43
Украинское телевидение наплевало на Порошенко
17:35
Подросток пытался зарезать жертву ограбления ножницами
17:35
Праймериз "ЕР" выходят на финишную прямую
17:32
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
17:31
Как Стэнли Кубрик снимал "Сияние" с Николсоном
17:22
Яна Недзвецкая: "Я все держу под контролем"
17:12
Первый канал оштрафовали на 600 тысяч
16:54
Театральную Москву сотряс коррупционный скандал
16:49
Эксист-М сделала ставку на IsNext
16:47
Зейналова накричала на известного ведущего
16:46
Лесную амнистию рассмотрят по новым правилам
16:38
"Джеймс Бонд" Роджер Мур умер от рака
16:32
Наташа Королева не хочет слышать о внуке
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Пресс-релизы

Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде

Фото: GLOBAL LOOK press/Hans Blossey
6 июня 2017 года в отеле The Ritz-Carlton Moscow состоится Международная конференция "Карьера и Бизнес в Голливуде: Время действовать!", организованная кинокомпанией "Царь Pictures".
прочитано 312 раз

Впервые знаменитые американские продюсеры приедут в Россию, чтобы раскрыть секреты внутренней кухни Голливуда и поделится с участниками мероприятия богатым опытом в производстве и продюсировании высокобюджетных, успешных кинопроектов!

"Главная цель конференции – на примере реальных кейсов от действующих лиц голливудской киноиндустрии показать первые шаги, которые  нужно предпринять российским предпринимателям, чтобы выйти на международный рынок и начать бизнес в Голливуде. А также снизить риски и избежать подводных камней, чтобы  в минимальные сроки начать успешную карьеру в международной киноиндустрии, – говорит кинопродюсер, эксперт по инвестициям в международный кинобизнес, Президент Кинокомпании "Царь Pictures", организатор конференции Александр Изотов.

Ключевыми спикерами конференции "Карьера и Бизнес в Голливуде: Время действовать!" выступят:

  • Саша Шапиро - голливудский продюсер, управляющий директор инвестиционного фонда прямых инвестиций – Media Content Capital (инвестиции в сферу Media, Internet, Entertainment), член Совета директоров Sonifi Solutions, QED International, Covert Media, StratXX и Digiboo. Более 25 лет опыта работы в мировой медиаиндустрии и индустрии развлечений. 14 лет работы на руководящих должностях в Warner Bros. Studios. В настоящее время является продюсером и исполнительным продюсером успешных фильмов: Fury/ "Ярость" (с Брэдом Питтом), Sabotage/ "Саботаж" (с Арнольдом Шварценеггером), Fading Gigolo/ "Под маской жиголо" (с Вуди Алленом и Шэрон Стоун), DIRTY GRANDPA/ "Дедушка легкого поведения" (с Робертом Де Ниро).
  • Тодд Гарнер - голливудский продюсер, основатель Broken Road Productions. Занимал должность со-президента и исполнительного директора производства в Disney и продюсера Revolution Studios. Участвовал в разработке и продюсировании более 170 фильмов, среди них: XXX/ "Три икса" (с Вин Дизелем), Knight and day/ "Рыцарь дня" (с Томом Крузом и Кэмерон Диаз), Next/"Пророк" (с Николасом Кейджом, Джулианной Мур и Джессикой Бил), Anger management/ "Управление гневом" (с Адамом Сэндлером и Джеком Николсоном), 13 going on 30/ "Из 13 в 30" ( с Дженнифер Гарнер и Марком Руффало).

Во время мероприятия участники конференции рассмотрят следующие темы:

  • Продюсирование голливудских проектов как системный бизнес;

  • Инвестиции в голливудские проекты – стратегия, риски и прозрачные схемы;

  • Истории успеха – реальные кейсы успешных инвестиций;

  • Актерская карьера в Голливуде – стратегия и план действий;

  • Звезды, Премьеры, Фестивали – бонусы и преференции для инвесторов.

По завершению деловой части состоится "Голливудский VIP-Прием" с участием известных российских продюсеров и режиссеров, звезд кино и театра, представителей бизнес сообщества, представителей ведущих столичных СМИ.

В рамках вечернего мероприятия гостей ожидает множество сюрпризов: все желающие смогут принять участие в фото и кинопробах "Хочу в Голливуд!", лично познакомиться с профессионалами кинобизнеса, продегустировать фирменные блюда от шеф-повара и изысканные напитки, а также приятно провести время в общении друг с другом и насладиться концертной программой.

Программа:

14:00 – 15:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.

15:00 – 15:30 Сессия 1. Вступительное слово: Александр Изотов.

Ответы на вопросы.

15:30 – 17:00 Сессия 2. Спикер: Sasha Shapiro.

Ответы на вопросы.

17:00 – 17:30 Кофе-брейк.

17:30 – 19:00  Сессия 3. Спикер: Todd Garner.

Ответы на вопросы.

19:00  Голливудский VIP-прием с участием звездных гостей.

Подробнее о мероприятии на официальном сайте.


24 мая 2017, 13:32
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 мая 2017
просмотры: 123

В Москве состоялась премьера фильма "Герасим"

Дебют молодого режиссера оценил Михаил Вайнберг

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 мая 2017
просмотры: 123

Дворцовый мост станет фиолетовым

Колизей, Эйфелева башня, Дворцовый мост в Петербурге и ещe более сотни архитектурных сооружений в 38 странах мира 19 мая предстанут в фиолетовом освещении

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 мая 2017
просмотры: 123

Кумиром миллионов детей стал Павел Прилучный

Награды также получили деятели кино, телевидения, спорта и музыки

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 мая 2017
просмотры: 123

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль науки и технологий

Грандиозный open-air пройдет в Пулковском парке

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 мая 2017
просмотры: 123

Двадцать концертов фестиваля "Классика в Кусково" пройдут в музее-усадьбе

Каждое лето усадьба Кусково превращается в настоящее пиршество искусства

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 мая 2017
просмотры: 123

Обнародована программа XIV фестиваля "Усадьба Jazz"

На четырех сценах выступят 18 коллективов из разных стран

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 мая 2017
просмотры: 123

"Кремлевский балет" открывает летние сезоны

Зрители смогут наслаждаться лучшими балетными спектаклями

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 мая 2017
просмотры: 123

В Москве пройдет Парад ударных инструментов

Столица вновь собирает талантливых детей и молодых музыкантов со всего мира

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 мая 2017
просмотры: 123

Баха "Крым-2017" назвал победителей

В Евпатории завершился второй этап российского чемпионата по ралли-рейдам баха "Крым".

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 мая 2017
просмотры: 123

На выставке INTERCHARM представили главные новинки сезона

Посетители познакомились с самыми последними тенденциями и новыми продуктами

567

загрузить ещё

Политика

Киев готовит Москве "особый подарок" ко Дню России
Пентагон отказался от украинских союзников
Шредер дал немцам совет насчет России
Трампа у Стены Плача подняли на смех

Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте о новом семейном статусе
Светлана Пермякова рассказала о раке кишечника
Жена Прилучного готовится к пластической операции
Елена Летучая борется с чудовищным ожирением

Проишествия

Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью
Полиция закрыла глаза на линчевание россиянина в Мексике
Появилось фото террориста из Манчестера

Lifestyle

Райкина полечили на 500 тысяч
У Серебренникова случилось новое несчастье
Колин Ферт бежит от брекзита в Италию
Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах
Шоу-бизнес

Дочь Навки зажгла с Ди Каприо на элитном курорте

Александра Жулина появилась в компании звезды "Титаника"
Общество

Установлена окончательная причина крушения Ту-154

Глава Минобороны Сергей Шойгу пролил свет на декабрьскую катастрофу
Шоу-бизнес

Жена Прилучного готовится к пластической операции

Актриса недовольна своей внешностью и готова на решительные меры

Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте о новом семейном статусе

Певица дала откровенное интервью

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Разительные перемены во внешности Билана
Трогательный танец Нагиева и Яковлевой
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой

Спорт

Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге

Регионы

Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru