Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде
Впервые знаменитые американские продюсеры приедут в Россию, чтобы раскрыть секреты внутренней кухни Голливуда и поделится с участниками мероприятия богатым опытом в производстве и продюсировании высокобюджетных, успешных кинопроектов!
"Главная цель конференции – на примере реальных кейсов от действующих лиц голливудской киноиндустрии показать первые шаги, которые нужно предпринять российским предпринимателям, чтобы выйти на международный рынок и начать бизнес в Голливуде. А также снизить риски и избежать подводных камней, чтобы в минимальные сроки начать успешную карьеру в международной киноиндустрии, – говорит кинопродюсер, эксперт по инвестициям в международный кинобизнес, Президент Кинокомпании "Царь Pictures", организатор конференции Александр Изотов.
Ключевыми спикерами конференции "Карьера и Бизнес в Голливуде: Время действовать!" выступят:
Во время мероприятия участники конференции рассмотрят следующие темы:
Продюсирование голливудских проектов как системный бизнес;
Инвестиции в голливудские проекты – стратегия, риски и прозрачные схемы;
Истории успеха – реальные кейсы успешных инвестиций;
Актерская карьера в Голливуде – стратегия и план действий;
Звезды, Премьеры, Фестивали – бонусы и преференции для инвесторов.
По завершению деловой части состоится "Голливудский VIP-Прием" с участием известных российских продюсеров и режиссеров, звезд кино и театра, представителей бизнес сообщества, представителей ведущих столичных СМИ.
В рамках вечернего мероприятия гостей ожидает множество сюрпризов: все желающие смогут принять участие в фото и кинопробах "Хочу в Голливуд!", лично познакомиться с профессионалами кинобизнеса, продегустировать фирменные блюда от шеф-повара и изысканные напитки, а также приятно провести время в общении друг с другом и насладиться концертной программой.
Программа:
14:00 – 15:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.
15:00 – 15:30 Сессия 1. Вступительное слово: Александр Изотов.
Ответы на вопросы.
15:30 – 17:00 Сессия 2. Спикер: Sasha Shapiro.
Ответы на вопросы.
17:00 – 17:30 Кофе-брейк.
17:30 – 19:00 Сессия 3. Спикер: Todd Garner.
Ответы на вопросы.
19:00 Голливудский VIP-прием с участием звездных гостей.
Подробнее о мероприятии на официальном сайте.
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