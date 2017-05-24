Известные продюсеры расскажут о карьере в Голливуде

6 июня 2017 года в отеле The Ritz-Carlton Moscow состоится Международная конференция "Карьера и Бизнес в Голливуде: Время действовать!", организованная кинокомпанией "Царь Pictures".

Впервые знаменитые американские продюсеры приедут в Россию, чтобы раскрыть секреты внутренней кухни Голливуда и поделится с участниками мероприятия богатым опытом в производстве и продюсировании высокобюджетных, успешных кинопроектов!



"Главная цель конференции – на примере реальных кейсов от действующих лиц голливудской киноиндустрии показать первые шаги, которые нужно предпринять российским предпринимателям, чтобы выйти на международный рынок и начать бизнес в Голливуде. А также снизить риски и избежать подводных камней, чтобы в минимальные сроки начать успешную карьеру в международной киноиндустрии, – говорит кинопродюсер, эксперт по инвестициям в международный кинобизнес, Президент Кинокомпании "Царь Pictures", организатор конференции Александр Изотов.

Ключевыми спикерами конференции "Карьера и Бизнес в Голливуде: Время действовать!" выступят:

Саша Шапиро - голливудский продюсер, управляющий директор инвестиционного фонда прямых инвестиций – Media Content Capital (инвестиции в сферу Media, Internet, Entertainment), член Совета директоров Sonifi Solutions, QED International, Covert Media, StratXX и Digiboo. Более 25 лет опыта работы в мировой медиаиндустрии и индустрии развлечений. 14 лет работы на руководящих должностях в Warner Bros. Studios. В настоящее время является продюсером и исполнительным продюсером успешных фильмов: Fury/ "Ярость" (с Брэдом Питтом), Sabotage/ "Саботаж" (с Арнольдом Шварценеггером), Fading Gigolo/ "Под маской жиголо" (с Вуди Алленом и Шэрон Стоун), DIRTY GRANDPA/ "Дедушка легкого поведения" (с Робертом Де Ниро).

Тодд Гарнер - голливудский продюсер, основатель Broken Road Productions. Занимал должность со-президента и исполнительного директора производства в Disney и продюсера Revolution Studios. Участвовал в разработке и продюсировании более 170 фильмов, среди них: XXX/ "Три икса" (с Вин Дизелем), Knight and day/ "Рыцарь дня" (с Томом Крузом и Кэмерон Диаз), Next/"Пророк" (с Николасом Кейджом, Джулианной Мур и Джессикой Бил), Anger management/ "Управление гневом" (с Адамом Сэндлером и Джеком Николсоном), 13 going on 30/ "Из 13 в 30" ( с Дженнифер Гарнер и Марком Руффало).

Во время мероприятия участники конференции рассмотрят следующие темы:

Продюсирование голливудских проектов как системный бизнес;

Инвестиции в голливудские проекты – стратегия, риски и прозрачные схемы;

Истории успеха – реальные кейсы успешных инвестиций;

Актерская карьера в Голливуде – стратегия и план действий;

Звезды, Премьеры, Фестивали – бонусы и преференции для инвесторов.

По завершению деловой части состоится "Голливудский VIP-Прием" с участием известных российских продюсеров и режиссеров, звезд кино и театра, представителей бизнес сообщества, представителей ведущих столичных СМИ.

В рамках вечернего мероприятия гостей ожидает множество сюрпризов: все желающие смогут принять участие в фото и кинопробах "Хочу в Голливуд!", лично познакомиться с профессионалами кинобизнеса, продегустировать фирменные блюда от шеф-повара и изысканные напитки, а также приятно провести время в общении друг с другом и насладиться концертной программой.

Программа:

14:00 – 15:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк.

15:00 – 15:30 Сессия 1. Вступительное слово: Александр Изотов.

Ответы на вопросы.

15:30 – 17:00 Сессия 2. Спикер: Sasha Shapiro.

Ответы на вопросы.

17:00 – 17:30 Кофе-брейк.

17:30 – 19:00 Сессия 3. Спикер: Todd Garner.

Ответы на вопросы.

19:00 Голливудский VIP-прием с участием звездных гостей.

Подробнее о мероприятии на официальном сайте.



