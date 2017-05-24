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Волгоград вновь принимает ралли-рейд "Великая степь – Дон"

2-4 июня в Волгоградской области пройдeт очередной этап Чемпионата России по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли "Великая степь – Дон". В гонке примут участие авто– и мотогонщики со всей России, включая легендарную команду "КАМАЗ-мастер".
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За три дня участникам ралли-рейда предстоит преодолеть около 758 километров, из которых 463 километрa составят гоночную дистанцию. Официальный старт соревнованию будет дан 2 июня на мототреке СТК "АлИг", а финиширует ралли-рейд 4 июня.

Соревнования носят статус третьего этапа Чемпионата России по ралли-рейдам, второго этапа Чемпионата России по кросс-кантри ралли (зачет для мотоциклистов) и второго этапа традиционных соревнований в классе "Стандарт".  Одними из главных героев предстоящей гонки по праву станут грузовики "КАМАЗ-мастер", многократные победители марафона "Дакар".  Пилоты "синей армады" не раз покоряли сложные Волгоградские степи, вот и в этот раз перед ралли-марафоном "Шелковый путь" они испытают на прочность свою технику и мастерство.

Первый день соревнований пройдет в Волгограде на мототреке СТК "АлИг". Там гонщиков ждет короткий спецучасток, называемый "пролог", протяженностью всего 4,5 километра.  Но даже такое небольшое расстояние для экипажей станет непростым испытанием: третья часть от общей дистанции маршрута – это мотокроссовая трасса, где из-за крутых поворотов, резких подъемов и спусков нельзя будет расслабляться ни штурману, ни пилоту. Трасса хорошо просматривается, поэтому зрители по достоинству смогут оценить зрелищность первого этапа гонки.

Не менее интересными будут маршруты следующих дней соревнований.  Во второй день спортсменов ждут два спецучастка протяженностью 145 и 169 километров. Первая часть трассы пройдёт по пересеченной местности со множеством балок, а простые полевые дороги будут сменяться малозаметными. Высокие и обильные травы Волгоградских степей, еще не выжженые солнцем,  добавят штурманам навигационных сложностей и неприятных сюрпризов.  Поэтому от них потребуется повышенная бдительность. В этот же день нужно будет максимально выложиться и пилотам, так как второй спецучасток дня пройдет через  знаменитые арчединские пески. Рыхлый и коварный песок требует большого мастерства от экипажей, ведь застрять тут – дело нескольких секунд, которые могут сыграть решающую роль  при финальном распределении мест.

В последний день гонки участники проедут по маршруту одного из спецучастков предыдущего дня, но в обратном направлении. И именно эти последние 145 километров выявят лидеров ралли-рейда "Великая степь-Дон".

Участники мотозачета наравне с автомобилями будут штурмовать Волгоградские степи и бороться за победу. Помимо прочего "Российские ралли-рейды" продолжают поддерживать начинающих гонщиков: новички смогут попробовать свои силы в зачете "Стандарт" традиционных соревнований. Для принятия участия в этом зачете достаточно иметь стандартную гоночную лицензию категории "Е", внедорожный автомобиль оснащенный огнетушителями для пилота и штурмана, а также шлемы для каждого члена экипажа.

2 июня в 13:00  на мототреке СТК "АлИг" состоится торжественное открытие соревнований. Гостей мероприятия ждет развлекательная программа с конкурсами и призами от спонсоров, а также состоится автограф-сессия с известными пилотами. Любой желающий может вживую увидеть настоящие суперкары и сфотографироваться с гоночными автомобилями.

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