На площадке Imperial Park Hotel & SPA состоялась Юбилейная Программа "Лучшие социальные проекты России". Мероприятие открыл форум, на котором ведущие менеджеры в области корпоративно социальной ответственности, представители фондов и государственных структур обсудили актуальные темы развития социальной ответственности, а также поделились собственными успешно-реализованными кейсами.

Завершила мероприятие торжественная церемония награждения, которую вела известная актриса театра и кино, общественный деятель Ирина Безрукова. Также мероприятие поддержали звезды российской эстрады: Родион Газманов, Михаил Мамаев, Мария Берсенева, Анастасия Крайнова и многие другие.

В этом году было заявлено более 200 проектов, но победителями стали лишь немногие из них. Например, в категории "Экологические проекты и инициативы" победил проект "Утилизация" компании "Эльдорадо", которая уже не первый год демонстрирует свою социальную ответственность.

Церемония награждения состояла из 13 категорий, одной из которых была "Проекты по улучшению жилищно-коммунальных условий", где заветную награду получила ГК "Гранель".

Также среди победителей программы:

АО "Калининградский янтарный комбинат"

Янссен (фармацевтическое подразделение "Джонсон&Джонсон")

Детский город профессий "Кидбург"

ООО "Благополучие"

ООО "Экологические инвестиции"

Сервис "ТУТ ЖДУТ"

Samsung Electronics

ООО" ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ"

Huawei

Некоммерческое партнерство "Я слышу мир"

Салым Петролеум

Благотворительный Фонд "Пища жизни"

Русфонд

ОАО Севернефтегазпром

ПАО "МРСК Центра"

СУЭК

Авиакомпания "Уральские авиалинии"

ПАО "Ростелеком"

ЗАО "Русская медная компания"

АО "КИВИ"

Фонд социально-культурных инициатив республики Абхазия

Благотворительный Фонд AMWAY "В ответе за будущее"

Добровест-связь

Дирекция театрально-зрелищных касс "Bileter"

ПАО "Почта банк"

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

ФСК ЕЭС

ПАО "Сбербанк"

Интернет-магазин женской одежды Gepur

Procter&Gamble

Компания "Десант здоровья"

БФ "Быть вместе"

АНО "Международный Центр Отечественного Туризма"

Экспертный центр "Движение без опасности"

ВЛХЛ

Бюро социальных инициатив "АВИ-МЕДИА"

Ледяной куб Mirra

Мэйкор

АО "Випсервис"

ООО "СПЛАТ-КОСМЕТИКА"

ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"

Сеть супермаркетов "Я – любимый"

GROHE

ОА "ДСК" АВТОБАН"

Социальный проект "Экобокс"

ПАО "Сибур"

Сеть фитнес клубов "Зебра"

ООО "Тева" и многие другие.