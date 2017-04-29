Лучшие социальные проекты России

Евровидение в Киеве Скандал с Даной Борисовой Дом-2 Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Уехавшего в США телеведущего Соловьева подняли на смех
Звезда "Дома-2" убита горем из-за смерти Урганта
Народ не узнал Кабаеву в рваных джинсах
Больная Борисова приняла лечение за съемки в телешоу
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
партнеры
Четверг 11 мая
Лента новостей
13:39
Легендарный астронавт настраивает NASA против России
13:33
Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
13:31
Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
13:23
Медики назвали неожиданные симптомы рака
12:56
Звезда Comedy Woman попала в тюрьму во Франции
12:39
Боевик "Дэдпул" превратят в сериал для взрослых
12:37
Блогер прыгнул на батут с тысячей мышеловок (видео)
12:19
Названы главные причины болезней россиян
12:14
Омская няня избивала и кусала "гномиков"
11:55
В Бангкоке обнаружен мертвым россиянин
11:41
Ансамбль имени Александрова отправляется в турне после трагедии
11:39
Ловца покемонов Соколовского осудили на 3,5 года
11:26
Вернувшуюся после родов Гагарину упрекнули в алчности
11:20
Судебный пристав из Вологды обобрала должников на миллион
11:15
Муж Глюк’oZы оставил Батурину с носом
11:11
Сотрудника Театра Вахтангова избили в центре Москвы
11:00
Третьяковка начнет работать бесплатно
10:59
Под Челябинском полицейский насмерть сбил пешехода
10:52
Россию на "Евровидении" заменили Македонией
10:46
Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
10:44
Собутыльники с топором напали на мужчину в центре Москвы
10:33
Россиян оставят без импортного вина
10:26
Обвиняемого в растрате экс-главу "Роснано" освободили из-под ареста
10:19
Норвежский принц показал свою невоспитанность (видео)
10:05
Как Катя Семенова живет на пенсии
09:55
Захарова высмеяла агонию США
09:52
На трех станциях метро Москвы закрыли эскалаторы
09:38
Родная мать предпочла Шуре бывшего уголовника
09:37
Отчаянная схватка теленка со слоном попала на видео
09:20
Дочери Ивана Охлобыстина крадут платья
09:19
64-летняя жена Макрона появилась беременной на обложке
09:12
Москвичам пообещали снег и ветер
08:58
СБУ открестилась от замешанного в убийстве Шеремета сотрудника
08:56
Обвисший живот Копенкиной вызвал оторопь
08:34
Болгарский участник "Евровидения" унизил украинские власти
08:24
Трамп дал обещание утопающей Украине
08:10
Киркоров вступился за оскорбленную Бузову
08:00
Как мальчик с окраины стал королем
07:55
Водитель BMW напал на женщину с детьми в центре Москвы
22:09
iPhone 7 сделали произведением искусства
21:58
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
21:51
Юлия Меньшова о наглом обмане зрителей
21:48
Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
21:26
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
21:25
"Пипи ся" встанет на вооружение Китая
21:17
Умер актер из "Убить Билла"
21:02
Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
20:45
Американская журналистка рассмешила Путина
20:41
Как становилась женщиной Надежда Савченко
20:39
Названа дата встречи Путина и Трампа
20:07
Боня поставила точку в вопросе пластики
20:07
Российский вертолет обстреляли в Конго
19:43
Путин забросил семь шайб во время ночного матча
19:32
Пугающие подробности операции звезды "Дома-2"
19:23
Зачем Лавров встречался с Трампом
18:59
Китайцы массово вырубают леса Сибири
18:51
Кот сошел с ума из-за пакета-плаща (видео)
18:51
Пресс-конференция Лаврова и Трампа (видео)
18:46
Как ходить с ребенком по магазинам без слез и истерик
18:24
Синоптики раскрыли загадку майских морозов
18:15
Друзья подтвердили роман Шишковой с сыном президента
17:55
Савченко сбежала от тошнотного "Евровидения"
17:45
Трамп принял Лаврова в Белом доме
17:45
Экс-солистка "ВИА Гры" попала за решетку
17:41
Всепланетная политическая стабилизация
17:38
Почему женщины несчастны
17:26
Саксофонист 47 минут тянул ноту ради рекорда (видео)
17:25
Путин наградил офицеров за операцию в Сирии
17:17
Лавров пошутил об отставке главы ФБР (видео)
17:10
Найденные в центре Москвы драгоценности поразили археологов
17:05
"Единая Россия" установила новый рекорд
16:56
Ключевой свидетель рассказал об убийстве Немцова
16:51
Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"
16:46
Ирину Дубцову боится сын
16:43
Почему Макрон женился на пожилой учительнице
16:39
Американская космическая миссия завершилась провалом
16:36
В Москве из-за загадочного кортежа перекрыли шоссе
16:23
"Дачу" Сердюкова вернули владельцу
16:22
Дочь Пеговой поразила своей внешностью
16:14
Андреева показала идиллию с Бондарчуком
16:03
На МКАД похитили девушку
16:00
Началась встреча Лаврова и Тиллерсона
16:00
"Бессмертный полк" завоевывает западный мир
15:38
Почему парад Победы прошел без мировых лидеров
15:37
Станцию "Новые Черемушки" в Москве затопило кипятком
15:24
Умерла звезда "Хождения по мукам"
15:23
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
15:15
Садальский снял Пугачеву в интимный момент
15:05
Невеста Баскова сорвалась с обрыва
15:02
Мужской мозг вызывает ожирение
14:48
Сенатор покормила ребенка грудью в парламенте (фото)
14:47
Замерзшим москвичам вернут горячие батареи
14:34
Звезде "Ворониных" cломали новый дом
14:25
Новые фото больного раком Хворостовского
14:23
Елена Яковлева нанесла удар Игорю Бочкину
14:16
Пострадавшая звезда Comedy Woman залила кровью всю кухню
14:12
Volkswagen Polo: немцы дошли до Калуги
14:08
В Петербурге школьник покалечился при игре в пейнтбол
14:05
Как выглядят черные дыры из окон подмосковных дач (видео)
14:01
Подробности смерти российского депутата в Израиле
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову обругали за странное поздравление ветеранов
Девятилетняя дочь предала Дану Борисову
Дана Борисова: Близкие люди страшнее врагов
Униженная на "Евровидении" Джамала рвется в Крым
Почему организаторы "Евровидения" унижают и травят Джамалу
Беременная Волочкова нарушила рекомендации врачей
Пресс-релизы

Лучшие социальные проекты России

На площадке Imperial Park Hotel & SPA состоялась Юбилейная Программа "Лучшие социальные проекты России". Мероприятие открыл форум, на котором ведущие менеджеры в области корпоративно социальной ответственности, представители фондов и государственных структур обсудили актуальные темы развития социальной ответственности, а также поделились собственными успешно-реализованными кейсами.
прочитано 8 раз

Завершила мероприятие торжественная церемония награждения, которую вела известная актриса театра и кино, общественный деятель Ирина Безрукова. Также мероприятие поддержали звезды российской эстрады: Родион Газманов, Михаил Мамаев, Мария Берсенева, Анастасия Крайнова и многие другие.

В этом году было заявлено более 200 проектов, но победителями стали лишь немногие из них. Например, в категории "Экологические проекты и инициативы" победил проект "Утилизация" компании "Эльдорадо", которая уже не первый год демонстрирует свою социальную ответственность. 

Церемония награждения состояла из 13 категорий, одной из которых была "Проекты по улучшению жилищно-коммунальных условий", где заветную награду получила ГК "Гранель". 

Также среди победителей программы:

АО "Калининградский янтарный комбинат"

Янссен (фармацевтическое подразделение "Джонсон&Джонсон")

Детский город профессий "Кидбург"

ООО "Благополучие"

ООО "Экологические инвестиции"

Сервис "ТУТ ЖДУТ"

Samsung Electronics

ООО" ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ"

Huawei

Некоммерческое партнерство "Я слышу мир"

Салым Петролеум

Благотворительный Фонд "Пища жизни"

Русфонд

ОАО Севернефтегазпром

ПАО "МРСК Центра"

СУЭК

Авиакомпания "Уральские авиалинии"

ПАО "Ростелеком"

ЗАО "Русская медная компания"

АО "КИВИ"

Фонд социально-культурных инициатив республики Абхазия

Благотворительный Фонд AMWAY "В ответе за будущее"

Добровест-связь

Дирекция театрально-зрелищных касс "Bileter"

ПАО "Почта банк"

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.

ФСК ЕЭС

ПАО "Сбербанк"

Интернет-магазин женской одежды Gepur

Procter&Gamble

Компания "Десант здоровья"

БФ "Быть вместе"

АНО "Международный Центр Отечественного Туризма"

Экспертный центр "Движение без опасности"

ВЛХЛ

Бюро социальных инициатив "АВИ-МЕДИА"

Ледяной куб Mirra

Мэйкор

АО "Випсервис"

ООО "СПЛАТ-КОСМЕТИКА"

ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ"

Сеть супермаркетов "Я – любимый"

GROHE

ОА "ДСК" АВТОБАН"

Социальный проект "Экобокс"

ПАО "Сибур"

Сеть фитнес клубов "Зебра"

ООО "Тева" и многие другие.

29 апреля 2017, 12:41
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 мая 2017
просмотры: 123

Баха "Крым-2017" назвал победителей

В Евпатории завершился второй этап российского чемпионата по ралли-рейдам баха "Крым".

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 мая 2017
просмотры: 123

На выставке INTERCHARM представили главные новинки сезона

Посетители познакомились с самыми последними тенденциями и новыми продуктами

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 мая 2017
просмотры: 123

Ларсен и Барановская проследили за галантностью рыцарей

В первые майские выходные в музее-заповеднике "Коломенское" завершился международный фестиваль "Турнир святого Георгия"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
28 апреля 2017
просмотры: 123

Грачевский и Безрукова наградили лучших россиян

В "Меркурий Сити Тауэр" состоялась торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии Лучшие в России – 2016/Компании, Персоны, Проекты Года

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27 апреля 2017
просмотры: 123

Праздник мороженого откроет летний сезон

Официальное открытие состоится 27 мая

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 апреля 2017
просмотры: 123

Оперная дива Хибла Герзмава даст концерт в Москве

В новой программе "Два портрета" артистка предстанет перед публикой с новой стороны

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 апреля 2017
просмотры: 123

В Санкт-Петербурге появился центр сексуального образования

Здесь можно пройти курсы по пробуждению оргазма и развитию интимных мышц

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 апреля 2017
просмотры: 123

Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне

Главным событием турнира станет бой мастера спорта MMA Фирока Гайратова и неоднократного чемпиона Европы и мира по самбо и MMA среди юниоров Никиты Ковалева

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 апреля 2017
просмотры: 123

В Москве соберут SEO-специалистов и интернет-маркетологов

С 17 мая в Москве пройдет конференция от F1 для SEO-специалистов и интернет-маркетологов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 апреля 2017
просмотры: 123

Теннисистки померятся силами в Подмосковье

Академия Александра Островского в Химках 1-7 мая 2017 года примет на своих кортах женский турнир серии ITF ProCircuit O1 Properties Ladies Cup с призовым фондом в 25 тысяч долларов

567

загрузить ещё

Политика

Трамп дал обещание утопающей Украине
Захарова высмеяла агонию США
Американская журналистка рассмешила Путина
Зачем Лавров встречался с Трампом

Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman попала в тюрьму во Франции
Крым обратился к униженной на "Евровидении" Джамале
Вернувшуюся после родов Гагарину упрекнули в алчности
Россию на "Евровидении" заменили Македонией

Проишествия

Подробности смерти российского депутата в Израиле
Меткий гольфист убил птицу на лету (видео)
Автор Children Роберт Майлз умер от тяжелой болезни
Дебошир разбил в караоке телевизор из-за хита Басты

Lifestyle

Юрий Грымов: Я работаю по 18 часов в сутки
Боевик "Дэдпул" превратят в сериал для взрослых
Агутин довел до слез своей отповедью
Ансамбль имени Александрова отправляется в турне после трагедии
Шоу-бизнес

Россию на "Евровидении" заменили Македонией

Сегодня в Киеве состоится второй полуфинал главного песенного конкурса Старого Света
Экономика

Муж Глюк’oZы оставил Батурину с носом

Бизнесмен Александр Чистяков не вернет ей вложенные в курорты деньги
Шоу-бизнес

Вернувшуюся после родов Гагарину упрекнули в алчности

Поклонники певицы не понимают, ради чего она так спешила на сцену
Hi-tech

Легендарный астронавт настраивает NASA против России

Базз Олдрин рекомендовал США отказаться от финансирования МКС

Гороскоп

Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой
Астрологический прогноз с 8 по 14 мая
Зейналова родит Евстигнееву дочь
Бизнес-гороскоп на май

Фоторепортажи

Звезды пришли в ужас на премьере "Чужого"
Путин-хоккеист уложил на лопатки миллионеров
Как становилась женщиной Надежда Савченко
Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"

Спорт

Плющенко показал фото с "виртуозом" Путиным
Чемпион по прыжкам в воду женился на обладателе "Оскара"
Модель Playboy устроила хаос на велогонке (видео)
"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет

Регионы

Китайцы массово вырубают леса Сибири
Пенсионерка второй раз убила сожителя на 9 мая
Поминки в Подмосковье закончились дракой и стрельбой
Интимные подробности жизни ангарского маньяка
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru