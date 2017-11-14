Жители деревень Старое Титово и Глухово получили газ

Строительство газопроводов позволит обеспечить газом более 300 местных жителей. "До конца года в городском Орехово-Зуевском районе мы планируем построить газопроводы еще в семи населенных пунктах: поселке Мисцево, селе Хотеичи, деревнях Соболево, Мисцево, Запутное, Понарино и Зворково. А в Рузском городском округе – в четырех населенных пунктах: поселке Колюбакино, деревнях Лыщиково, Старониколаево и Новоивановское. Таким образом будут созданы условия для газификации в общей сложности около 6 тысяч местных жителей", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.
Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.
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