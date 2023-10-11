Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения Третий город-миллионник страны подготовил обширную программу для представления своего региона на форуме-выставке "РОССИЯ".

На площадке Новосибирской области будет представлен весь потенциал молодого и современного региона в концепции "треугольника Лаврентьева" – наука, образование и производство.

С помощью VR-экскурсии участники форума посетят в режиме реального времени "самую умную улицу в мире", которая находится в Новосибирске, познакомятся с единственным в своём роде памятником всем лабораторным мышам – это мышка, которая вяжет ДНК. Так учёные Академгородка с благодарностью отметили труд настоящих героев научного труда: лабораторных мышей, которые помогают изучать болезни и искать лекарства.

На стенде можно увидеть, как Новосибирская область изменилась и преобразилась за последние 6 лет и какой она станет в будущем. Промышленный, транспортно-логистический, образовательный, научный, инфраструктурный потенциал и т.д. – вся мощь развития Новосибирской области последних лет будет представлена на Международном форуме-выставке "РОССИЯ", которая начнёт свою работу 4 ноября в Москве на территории ВДНХ.

В Москве Новосибирская область представит свои культурные достижения – для посетителей будут выступать лучшие музыкальные и театральные коллективы, уникальные экспонаты представит музей "Сузун. Монетный двор", пройдет фестиваль научного кино "Кремний" и обсуждения с научным экспертным сообществом, а известные шеф-повара приготовят блюда сибирской кухни по аутентичным рецептам.

Приглашаем вас увидеть и услышать все лучшее о Новосибирской области, потрогать, поиграть и попробовать Сибирь на вкус.