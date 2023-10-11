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Среда 11 октября

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Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения

Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения
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Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения Третий город-миллионник страны подготовил обширную программу для представления своего региона на форуме-выставке "РОССИЯ".

На площадке Новосибирской области будет представлен весь потенциал молодого и современного региона в концепции "треугольника Лаврентьева" – наука, образование и производство.

С помощью VR-экскурсии участники форума посетят в режиме реального времени "самую умную улицу в мире", которая находится в Новосибирске, познакомятся с единственным в своём роде памятником всем лабораторным мышам – это мышка, которая вяжет ДНК. Так учёные Академгородка с благодарностью отметили труд настоящих героев научного труда: лабораторных мышей, которые помогают изучать болезни и искать лекарства.

На стенде можно увидеть, как Новосибирская область изменилась и преобразилась за последние 6 лет и какой она станет в будущем. Промышленный, транспортно-логистический, образовательный, научный, инфраструктурный потенциал и т.д. – вся мощь развития Новосибирской области последних лет будет представлена на Международном форуме-выставке "РОССИЯ", которая начнёт свою работу 4 ноября в Москве на территории ВДНХ.

В Москве Новосибирская область представит свои культурные достижения – для посетителей будут выступать лучшие музыкальные и театральные коллективы, уникальные экспонаты представит музей "Сузун. Монетный двор", пройдет фестиваль научного кино "Кремний" и обсуждения с научным экспертным сообществом, а известные шеф-повара приготовят блюда сибирской кухни по аутентичным рецептам.

Приглашаем вас увидеть и услышать все лучшее о Новосибирской области, потрогать, поиграть и попробовать Сибирь на вкус.

11 октября 2023, 11:57
Фото: Министерство экономического развития Новосибирской области

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы

Андрей Воробьев: Подмосковье закупает снегоуборочную технику и новые автобусы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что подготовка к зиме в регионе, включая закупку технических средств, реагентов и песчаных смесей, должна соответствовать самым высоким требованиям. «Это важное направление работы – и реагенты, и песчаные смеси, и исправность техники, как на муниципальном, так и на уровне Мосавтодора, должны отвечать всем необходимым требованиям», – прокомментировал Воробьев.

Около 1000 юнармейцев поучаствовали в игре "Наследники Победы" в подмосковном Подольске

Около 1000 юнармейцев поучаствовали в игре "Наследники Победы" в подмосковном Подольске
Игра была посвящена погибшему на СВО Дмитрию Зернову и проводилась в рамках Дня памяти Подольских курсантов. Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе поблагодарила всех участников игры, приехавших из разных регионов России.

Воробьев объявил, что новый путепровод в Раменском будет открыт досрочно к осени 2024 года

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Воробьев объявил о запуске сервиса по привлечению бизнеса в индустриальные парки Подмосковья

Воробьев объявил о запуске сервиса по привлечению бизнеса в индустриальные парки Подмосковья
Электронный сервис "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья" станет шестой цифровой мерой поддержки бизнеса, запущенной в регионе за последний год. Уже внедренные пять инноваций позволили создать в регионе 10 тысяч рабочих мест и привлечь более 57 миллиардов инвестиций. «Сегодня мы ещё раз поговорим о динамике малого и среднего бизнеса, а также о практических инструментах, которые позволят нам дальше видеть рост этой очень важной сферы, которая обеспечивает устойчивость экономики.

Воробьев поздравил обладательницу звания "Воспитатель года России" из подмосковного Дмитрова

Воробьев поздравил обладательницу звания "Воспитатель года России" из подмосковного Дмитрова
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил выдающийся профессионализм и преданность Дарьи Глебовой, получившей звание "Воспитатель года России" в 2023 году. «Дарья помогает раскрыться каждому ребенку, поддерживает интересы, активность, инициативность, чтобы дети могли учиться самостоятельно», – прокомментировал Воробьев.

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