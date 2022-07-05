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Регионы
В Подмосковье открыли инновационные игровые площадки для детей

В Подмосковье открыли инновационные игровые площадки для детей

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На территории Московской области появилось свыше 50 игровых комплексов для детей. Каждый проект отражает дух перемен. Инновационная детская площадка обеспечивает высокую безопасность мальчиков и девочек без ущерба их развлечениям. Как передает сайт "Вести Подмосковья", новые пространства подходят для посещения и в холодное, и в теплое время года.

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Всего детям региона решили предоставить 200 территорий такого плана, их строительство идет полным ходом. По данным "Радио 1", при реализации проектов власти учитывают мнения местных жителей, чтобы добиться максимальной общественной пользы.

Между тем на опробованных годами детских площадках Подмосковья проверили песочницы. Более 2000 из них оказались в ненадлежащем виде. Об этом сообщает Царьград.


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Фото: pixabay.com
Автор: 5 июля 2022, 17:57 Источник: Вести Подмосковья ✓ Надежный источник
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