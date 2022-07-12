В Москве на двух этажах пятиэтажки загорелись балконы

В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что на двух этажах московской пятиэтажки загорелись балконы на двух этажах.
По данным телеканала "360", очевидцы сообщают об открытом горении и густом черном дыме. Обстоятельства выясняются.
В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что на двух этажах московской пятиэтажки загорелись балконы на двух этажах.
По данным телеканала "360", очевидцы сообщают об открытом горении и густом черном дыме. Обстоятельства выясняются.
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