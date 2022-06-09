В Подмосковье расширили зону использования каршеринга

Передвигаться на арендованных автомобилях в Москве и Московской области стало проще. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев, пишет телеканал "360". Каршеринг BelkaCar увеличил доступную для передвижения зону на лето.
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" отмечает, что политик видит в изменениях благоприятные перспективы. Якобы жители и гости региона смогут легче и интереснее путешествовать.
"Радио 1" отмечает, что в приложении для каршеринга BelkaСar уже высвечиваются новые маршруты по городам Подмосковья. Также в нем можно найти интересные места и получить краткие сведения о населенных пунктах.