В Ногинске водитель маршрутки избил пассажира

В Ногинске произошел громкий инцидент, который возмутил общественность. Уточняется, что водитель коммерческой маршрутки выкинул пассажира на улицу, после чего избил его.

Причиной случившегося, по данным сайта "Подмосковье сегодня", конфликт между мужчинами произошел из-за неработающего терминала. В автотранспортной компании сообщили, что провели проверку по факту случившегося. По словам пресс-службы организации, пассажир был пьян и вел себя вызывающе. Так или иначе, водитель получил предупреждение.