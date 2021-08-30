Пьяный житель Мытищ зарезал свою жену во время ссоры

Житель подмосковных Мытищ совершил тяжкое преступление. По информации, которая стала доступна прессе, гражданин зарезал свою жену в ходе ссоры.
Известно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент подозреваемый задержан, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.
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