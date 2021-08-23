В Нижнем Новгороде сбили ребенка на пешеходном переходе

Авария произошла 21 августа на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Водитель на "Мицубиси Аутлендер" сбил ребенка на пешеходном переходе.
Как сообщает "Царьград", 11-летний мальчик погиб на месте от полученных травм. Прокуратура начала проверку. Отмечается, что водитель машины и ранее привлекался за нарушение правил дорожного движения.
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