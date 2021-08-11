В Пензе три человека отравились алкоголем на свадьбе и умерли

В Пензе 6 августа прошла свадьбе, некоторые гости которой употребили алкогольную продукцию, купленную не в магазине. Через некоторое время у них ухудшилось самочувствие.
В итоге двое мужчин 1950 и 1970 годов рождения и женщина 1978 года рождения скончались в течение двух дней после праздника. Еще двое человек госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц".
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