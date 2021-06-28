Под Москвой задержали торговца наркотиками

На территории деревни Медвежьи Озера в городском округе Щелково Московской области сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя столицы, передают "Вести Подмосковья". Во время досмотра у него обнаружили сверток с марихуаной. Дома же полиция нашла 35 пакетов с мефедроном общим весом больше полукилограмма. Мужчина сознался, что фасовал наркотики и сбывал их при помощи закладок.
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