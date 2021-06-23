У берегов Сахалина заметили акулу-людоеда

Рыбаки заметили в водах у побережья Сахалина белую акулу, прозванную в народе акулой-людоедом. Отмечается, что этот экземпляр не самый большой – около двух метров в длину. Белые акулы считаются видом, находящимся на грани исчезновения, передает телеканал "360". В мире насчитывается всего порядка трех с половиной тысяч особей.
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