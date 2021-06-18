Под Москвой осудили зарезавшего родную сестру мужчину

В Московской области суд вынес приговор в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве родной сестры, передает сайт Подмосковье сегодня. Расправа произошла утром 18 марта во дворе многоэтажки в подмосковных Котельниках. Жертва скончалась на месте. Позже убийца признался, что вынашивал план убийства около года. Суд приговорил мужчину к колонии строгого режима. В ней ему предстоит девять с половиной лет.