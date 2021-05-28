В Якутии у самолета при посадке сломалось шасси

Самолет Ан-26 "Полярных авиалиний" экстренно затормозил во время приземления в аэропорту Якутска. Командир принял такое решение из-за того, что воздушное судно стало съезжать с взлетно-посадочной полосы, передает телеканал "360". В результате трое пневматиков-колес на двух основных стойках шасси разрушились. Сообщается, что в момент инцидента на борту кроме экипажа не было никого. Пострадавших нет.
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