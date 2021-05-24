В туалете ТЦ в Петербурге нашли мертвую медсестру

В туалете торгового центра в центральной части Санкт-Петербурга было обнаружено тело 20-летней девушки, передает РИА ФАН. Врачи считают, что несчастная скончалась из-за отравлений неким психотропным веществом.
Известно, что девушка была медсестрой, она ухаживала за тяжелобольными людьми. Кроме того, она была волонтером в благотворительной организации.
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