В Кузбассе полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя

В Анжеро-Судженске произошел инцидент, информация о котором попала в прессу. Сотрудникам правопорядка пришлось применять табельное оружие для задержания злоумышленника.
По данным телеканала "360", полицейские вели погоню за недобросовестным водителем, который злостно нарушал ПДД. После того, как колеса авто злоумышленника были прострелены, его удалось задержать. По факту случившегося открыто уголовное производство.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Религия и вера.
Смена религии
Кто из Занзибара?
Новости с юга
Верую и повинуюсь
Не люблю себя
Как из железа получить золото???
Короновирус с нами новсегда
Мы знали об этом