В Ижевске мужчина застрелил в магазине бывшую сожительницу

Житель Удмуртии совершил тяжкое преступление. По версии следствия, гражданин застрелил продавщицу в магазине.
Выяснилось, что погибшая когда-то была сожительницей злоумышленника. Подозреваемый объявлен в розыск, передает телеканал "350".
Житель Удмуртии совершил тяжкое преступление. По версии следствия, гражданин застрелил продавщицу в магазине.
Выяснилось, что погибшая когда-то была сожительницей злоумышленника. Подозреваемый объявлен в розыск, передает телеканал "350".
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