Прямой эфир: Послание Путина Федеральному собранию
Послание Путина Федеральному собранию Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Среда
21 апреля
Лента новостей
12:21
Путин назвал чрезвычайной ситуацию в демографии
12:19
Послание Путина показывают на уличных экранах в городах России
12:13
"Слезы ручьем": обнищавшая актриса Алферова ищет богатого партнера
12:02
Журналист Смирнов рассказал о "сюрпризе" во время послания Путина
12:00
"Слезы затопили зал": звезда канала ТНТ и проекта "Голос" раскрыла пол ребенка
11:57
"На вас смотрят дети!": обнажившегося Ягудина просят остановиться
11:56
На востоке Москвы женщина получила ножевое ранение
11:50
"Нет общего быта": Бабкина заговорила о кризисе в отношениях с Гором
11:23
Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 8,2 тысячи
11:21
Уварова из "Не родись красивой" и ее детище оказались на волоске
11:20
"Дороги все раздолбали": соседи набросились на шикующих Пугачеву и Галкина
11:06
"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы
10:49
Послание Путина Федеральному собранию может удивить Россию и остальной мир – эксперт Хазин
10:45
"Только пью воду": молодящаяся Долина изводит себя ради красоты
10:44
В Ижевске мужчина застрелил в магазине бывшую сожительницу
10:19
Шлепал по ягодицам: разгоряченного Киркорова засняли во время нежностей с куколкой
10:10
Обращение Зеленского к Путину назвали бессмысленным: Выспренно-пустые речи
10:06
Асмус в вызывающем платье устроила жаркие танцы
09:59
Спутавшаяся с Шаляпиным внучка Гурченко осталась без богатства
09:36
Дюжев раскрыл секрет эффективной актерской диеты
09:23
"Денег не было": вдовец разыскивает исчезнувшие после смерти Легкоступовой 14 миллионов
09:21
Эксперт Мельянцов о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Белоруссия намерена отплатить России за поддержку
09:13
"Распухшая какая-то": вдова Кобзона побила Пугачеву
08:38
"Дайте ему спокойно дожить!": появление тяжелобольного Зайцева на популярном телешоу вызвало оторопь
08:30
В России собираются ввести ограничения на использование электроэнергии
08:28
Послание Путина Федеральному собранию 21 апреля: Прямая трансляция
06:01
"Девочки, тащите огнетушитель!": бывший любовник Бузовой выставил мокрый торс
04:05
Старая гвардия: кто из "золотого состава" вернулся в шоу "Дом-2"
02:08
Медные трубы и пагубное пристрастие: трагедия советской звезды Изольды Извицкой
23:59
"Костюмчик для ролевых игр": разведенная Муцениеце возбудила эстремальным декольте
21:57
"Я люблю тебя!": вдова Караченцова накинулась с поцелуями на тяжелобольного Зайцева
21:33
Есть жертвы: машина полная инстаграм-моделей рухнула в реку
21:28
"Мальчик не наигрался": Галкина разнесли за нелепую фотосессию
21:16
Российские Ту-160 пролетели над Балтикой
20:55
Смерть пришла в семью звезды сериала "Деффчонки"
19:54
В зоопарке на Урале умер белый медведь
19:42
"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским
19:20
В Аргентине начали производить вакцину "Спутник V"
19:18
Она ничего не придумала": актер "Кривого зеркала" сделал заявление после обвинения в изнасиловании
18:34
Звезда "Собибора" Вольфганг Черни впервые стал отцом
18:26
Ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться
18:11
В Армавире на детей рухнул школьный потолок
18:03
Более половины украинцев назвали Зеленского дилетантом
17:45
"Хороший парик": преобразившейся Волочковой дали под дых
17:32
В центре Кемерова машина вылетела на тротуар после ДТП
17:31
"Западал язык, была невнятная речь": Водонаеву в непотребном виде экстренно госпитализировали
17:22
"Позор!": на "Дом-2" вылили ушат помоев после первого эфира
17:18
Volkswagen Passat: восемь жизней
16:59
"Вам мало одного Ратмира?": Тимати подверг полуторогодовалого сына опасности
16:42
В Сенате США заявили о слабости Байдена перед Россией: Станет для него смертным приговором
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
Отец Фриске больно уколол Корчевникова за несдержанное обещание
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой
Регионы

В Ижевске мужчина застрелил в магазине бывшую сожительницу

прочитано 286 раз

Житель Удмуртии совершил тяжкое преступление. По версии следствия, гражданин застрелил продавщицу в магазине.

Выяснилось, что погибшая когда-то была сожительницей злоумышленника. Подозреваемый объявлен в розыск, передает телеканал "350".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 21 апреля 2021, 10:44 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Куда смотрит опека?": у Лазарева хотят отнять детей после прилюдных ласк с Малиновским

Артисты отдыхают в Мексике
Шоу-бизнес

"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой

Мерзость и гадость всюду
Шоу-бизнес

"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление

Ксения Бик заявила, что живет очень скромно
Шоу-бизнес

Звезда "Собибора" Вольфганг Черни впервые стал отцом

Артист поделился радостным известием с поклонниками

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+