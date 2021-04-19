Житель Петербурга нашел в своей квартире труп пенсионерки

Житель северной столицы наткнулся на ужасающую находку. По информации прессы, мужчина обнаружил в своем жилище скончавшуюся пенсионерку.
По словам гражданина, женщина сама пришла к нему домой, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. После этого ей стало плохо. Пенсионерка умерла до приезда бригады скорой помощи, передает РИА ФАН.
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