В Петербурге женщина напала с ножом на сына

Жительница северной столицы России совершила противоправное деяние. По данным прессы, гражданка напала с ножом на своего сына.
Очевидцы рассказали, что слышали крики из соседней квартиры. По информации издания Москва 24, причиной случившегося стал бытовой конфликт. Злоумышленница на данный момент задержана сотрудниками правопорядка.
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