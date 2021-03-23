В России в драке погиб боец ММА

В ночь на 23 марта в одном из ресторанов города Моздок в Северной Осетии произошла драка. Во время потасовки двукратный чемпион FCF MMA Алан Хадзиев был смертельно ранен, передает URA.Ru. Сообщается, что молодой человек пытался разнять ерущихся и кто-то воткнул ему нож в область сердца. Спортсмена успели доставить в больницу, однако спасти его у врачей не получилось.
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