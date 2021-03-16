В Балашихе на коляску с ребенком упал снег с крыши

В Балашихе произошел инцидент, из-за которого пострадал грудной ребенок. По информации СМИ, с крыши жилого дома на коляску упал снег.
Известно, что малышка была травмирована. Теперь в произошедшем разбираются компетентные органы, передает "Радио 1".
В Балашихе произошел инцидент, из-за которого пострадал грудной ребенок. По информации СМИ, с крыши жилого дома на коляску упал снег.
Известно, что малышка была травмирована. Теперь в произошедшем разбираются компетентные органы, передает "Радио 1".
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