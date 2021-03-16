В Балашихе вор распылил в мужчину газовый баллончик и украл у него телефон

В подмосковной Балашихе правоохранительные органы зарегистрировали сообщение о совершенном преступлении. Уточняется, что злоумышленник дезориентировал мужчину, распылив потерпевшему в лицо газовый балон.
После этого вор украл у гражданина мобильный телефон и скрылся. По информации сайта "Подмосковье сегодня", подозреваемый на данный момент задержан. По факту случившегося было открыто уголовное производство.
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