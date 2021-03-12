Под Москвой поймали серийную похитительницу техники

Из кармана куртки посетительницы торгового центра на 24-м километре МКАД был похищен мобильный телефон. Воришку вычислили с помощью камер наблюдения. Злоумышленником оказалась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ее задержали на следующий день там же, передает сайт "Подмосковье сегодня". В полиции подозревают, что девушка причастна к еще одному подобному преступлению. Ранее ее уже судили за воровство гаджетов.
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