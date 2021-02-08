В Подмосковье при пожаре погибли два человека

На вызов о ЧП экстренные службы прибыли к нежилому одноэтажному зданию на улице Бутовского в подмосковных Мытищах, передает "Радио 1". Огонь успел распространиться на площади порядка трех десятков квадратных метров. Сообщается о двух жертвах. Их личности и обстоятельства трагедии предстоит выяснить специалистам.
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