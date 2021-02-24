На парковке в Дагестане обстреляли людей

На парковке возле одного из домов на Октябрьской улице в городе Кизляр в Дагестане двое злоумышленников открыли огонь по людям, передает "Царьград". В результате пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу. Нападавших разыскивают.
На парковке возле одного из домов на Октябрьской улице в городе Кизляр в Дагестане двое злоумышленников открыли огонь по людям, передает "Царьград". В результате пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу. Нападавших разыскивают.
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